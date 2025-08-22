augusztus 22., péntek

Tűz

2 órája

Nem lakhatnak tovább eddigi otthonukban - egy füzesabonyi ház égett le

Tűz volt egy füzesabonyi lakóházban péntek délután. A családnak rokonokhoz kell költöznie.

Heol.hu

Egy lakóház egyik szobája égett Füzesabonyban, a Szent Imre utcában péntek délután. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Forrás: Nool.hu

Mint írták, a ház lakhatatlanná vált a tűz következtében, a két lakó hozzátartozóknál kap szállást.

Korábban Egerbe, a Rákóczi útra siettek a tűzoltók. Füst szállt ki az egyik lakás ablakából.

