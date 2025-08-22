augusztus 22., péntek

Tűz

25 perce

Egerbe riasztották a tűzoltókat, mentőket - utánajártunk, mi történt

Címkék#Rákóczi út#tűzoltó#mentő

Csütörtök délután szirénák zajára lettek figyelmesek az egriek. Tűzoltók és mentők érkeztek a II. Rákóczi útra.

Heol.hu

Tűzoltóautók és mentők száguldottak át a városon Egerben péntek délután. Az egyik Rákóczi úti lakás ablakából füstöt láttak kiszállni. 

Tűzoltók rohantak át Eger városán, a Rákóczi útra riasztották őket
Tűzoltók rohantak át Eger városán, a Rákóczi útra riasztották őket
Forrás: Facebook

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy végül a tűzoltóknak volt dolguk a lakásban: az egyik konyhában égett oda a készülő étel.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hevesi Kata, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője elmondta, hogy füstöt láttak kiszállni egy lakás ablakán és a tűzoltók bevetésbe is lendültek. Mint kiderült, nem lett nagyobb baj: kiérkezésük előtt az odaégett ételt levették a tűzhelyről, a lakást senkinek sem kellett elhagynia. A tűzoltók kiszellőztették a lakást és befejezték munkájukat.

Csütörtökön már több baleset is történt, ketten szalagkorlátnak száguldtak az M3-ason.

 

