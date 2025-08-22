Egerbe riasztották a tűzoltókat, mentőket - utánajártunk, mi történt

Tűzoltóautók és mentők száguldottak át a városon Egerben péntek délután. Az egyik Rákóczi úti lakás ablakából füstöt láttak kiszállni.

Tűzoltók rohantak át Eger városán, a Rákóczi útra riasztották őket

Forrás: Facebook

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy végül a tűzoltóknak volt dolguk a lakásban: az egyik konyhában égett oda a készülő étel.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hevesi Kata, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője elmondta, hogy füstöt láttak kiszállni egy lakás ablakán és a tűzoltók bevetésbe is lendültek. Mint kiderült, nem lett nagyobb baj: kiérkezésük előtt az odaégett ételt levették a tűzhelyről, a lakást senkinek sem kellett elhagynia. A tűzoltók kiszellőztették a lakást és befejezték munkájukat.