Olyat találtak az egri Érsekkertben, hogy azonnal hívni kellett a különleges mentőket

Szerdán tizenhárom alkalommal avatkoztak be vármegyénkben a tűzoltók. A 7 tűzesetet és 6 műszaki mentést összesen 11 hivatásos, 2 önkormányzati és 2 önkéntes tűzoltóegység kezelte - írta a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főügyészség.

Darazsak ellen küzdenek a megyében a tűzoltók - Szolnok irányából érkezhetnek

Forrás: Szoljon.hu

Reggel a pétervásárai katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói egy balesetes autót áramtalanítottak Terpes határában. Az eset során senki nem sérült meg.

Délelőtt a gyöngyösi hivatásos tűzoltók egy veszélyes fát távolítottak el városukban, a Laktanya utcában.

Összeütközött egy személyautó és egy kisteherautó délután Eger határában, a Szarvaskői úton. Az egri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd biztosították a helyszínt. A balesetnek két könnyű sérültje volt.