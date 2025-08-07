3 órája
Olyat találtak az egri Érsekkertben, hogy azonnal hívni kellett a különleges mentőket
Sokadik eset, hogy veszélyes állatok miatt kellett a tűzoltóknak az egri érsekkertbe menni.
Szerdán tizenhárom alkalommal avatkoztak be vármegyénkben a tűzoltók. A 7 tűzesetet és 6 műszaki mentést összesen 11 hivatásos, 2 önkormányzati és 2 önkéntes tűzoltóegység kezelte - írta a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Főügyészség.
Reggel a pétervásárai katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói egy balesetes autót áramtalanítottak Terpes határában. Az eset során senki nem sérült meg.
Délelőtt a gyöngyösi hivatásos tűzoltók egy veszélyes fát távolítottak el városukban, a Laktanya utcában.
Összeütközött egy személyautó és egy kisteherautó délután Eger határában, a Szarvaskői úton. Az egri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd biztosították a helyszínt. A balesetnek két könnyű sérültje volt.
Júliusban és augusztusban is írtunk róla, hogy egyre több a bejelentés darazsak és lódarazsak miatt. Szerda este az Agria speciális Mentő és Tűzoltó Csoport önkéntesei Egerben az Érsekkertben és egy felsőtárkányi ingatlanban avatkoztak be, veszélyes darazsakat távolítottak el.
Éjszaka személygépkocsi és egy kisteherautó karambolozott este az M3-as autópálya 69-es kilométerénél, Hort térségében. A hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen nyolcan utaztak. A balesetben ketten súlyos, ketten könnyű sérüléseket szenvedtek.
A hatvani hivatásos tűzoltók Boldogon a Zagyva útnál harminc négyzetméteres és Ecséd Szabadság utcájánál kétszáz négyzetméteres, a tiszanánai önkormányzati tűzoltók Kömlő határában fél hektáros, a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók Erken a II. Rákóczi Ferenc útnál kétezer négyzetméterre kiterjedő, az egri hivatásos tűzoltók Egerben a Verőszala utcában tizenöt négyzetméteres, a gyöngyösi hivatásos tűzoltók városukban az Adácsi utcánál százötven négyzetméternyi területet érintő szabadtéri tüzeket oltottak el. Este Hatvanban a Boldogi útnál a járda mellett egy fa törzse izzott, a város hivatásos tűzoltói vízsugárral szüntették meg a parázslást.
