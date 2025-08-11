Tűzoltók mérték össze tudásukat a Tiszánál

Tiszanána-Dinnyéshát adott otthont augusztus 2-án a Tűzoltó Egyesületek XII. Tiszaparti Találkozójának és az I. Lakatos Artúr emlékversenynek, számolt be honlapján a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A rendezvényt a Tiszanána Község Tűzoltó Egyesület és a Tiszanánai Önkormányzati Tűzoltóság a település önkormányzata és a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség támogatásával rendezte meg. Az eseményen tűzoltók, családtagok, barátok és ismerősök vettek részt, elsősorban azzal a céllal, hogy egy kellemes napot töltsenek el egymással továbbá, hogy próbára tegyék felkészültségüket kismotorfecskendő-szerelésben. Az idei évtől a verseny Lakatos Artúr, a tiszanánai önkormányzati tűzoltóság egykori parancsnokhelyettesének nevét is viseli.

Két éve elvesztett barátjukra emlékeztek a tűzoltók

Forrás: Gyöngyöshalász ÖTE

Tudásukat is összemérték a tűzoltók

Mint írták, a látogatók reggel a Hevesi Mazsorett Csoport előadását tekinthették meg, majd a Tiszanánai Tűzmanók tartottak tűzoltási bemutatót. Délelőtt kezdődött a vármegyei önkéntes tűzoltók versenye, a feladat a klasszikus kismotorfecskendő és az osztott sugarak szerelése volt. Tizenhét csapat nevezett, hat ifjúsági leány és fiú, tizenegy felnőtt nő és férfi kategóriákban. Az önkéntes tűzoltók már rutinosak voltak, az indítójelzést követően a szívótömlőket gyorsan a víz alá merítették, beindították a fecskendők motorjait, majd a megadott irányba a vízsugarakat kiépítették. A helyezéseket a pontosság és a gyorsaság határozta meg, az időmérők mellett a szabályok betartását is figyelték a pályabírók.

Az önkéntes tűzoltók megmérettetése mellett bárki kipróbálhatta magát a tömlőgurító versenyen, illetve a konyhaművészet kedvelőinek egy főzőversenyt is rendeztek. A gyermekek nagy örömére délután kezdődött a habparti, melyet a kicsik minden évben nagyon várnak. A baráti hangulatban eltöltött napon csaknem 450-en vettek részt, melynek zárásaként egy Tisza-tavi csobbanással frissítették fel magukat a megjelentek.

A kismotorfecskendő-szerelés eredményei az alábbiak szerint alakultak:

Ifi lány:

Szilvásvárad Tiszanána

Ifi fiú:

Szilvásvárad Tiszanána Füzesabony vegyes Szihalom vegyes

Felnőtt nő:

Tiszanána Gyöngyöshalász

Felnőtt férfi: