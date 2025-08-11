1 órája
Tűzoltók mérték össze tudásukat a Tiszánál
Közel 450 résztvevővel zajlott le augusztus 2-án a XII. Tiszaparti Tűzoltó Találkozó Tiszanána-Dinnyésháton. A rendezvényen nemcsak a kismotorfecskendő-szerelésben mérték össze tudásukat az önkéntes tűzoltók, hanem baráti hangulatban emlékeztek meg a két éve elhunyt Lakatos Artúrról, a tiszanánai tűzoltóság korábbi parancsnokhelyetteséről is.
Tiszanána-Dinnyéshát adott otthont augusztus 2-án a Tűzoltó Egyesületek XII. Tiszaparti Találkozójának és az I. Lakatos Artúr emlékversenynek, számolt be honlapján a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A rendezvényt a Tiszanána Község Tűzoltó Egyesület és a Tiszanánai Önkormányzati Tűzoltóság a település önkormányzata és a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség támogatásával rendezte meg. Az eseményen tűzoltók, családtagok, barátok és ismerősök vettek részt, elsősorban azzal a céllal, hogy egy kellemes napot töltsenek el egymással továbbá, hogy próbára tegyék felkészültségüket kismotorfecskendő-szerelésben. Az idei évtől a verseny Lakatos Artúr, a tiszanánai önkormányzati tűzoltóság egykori parancsnokhelyettesének nevét is viseli.
Tudásukat is összemérték a tűzoltók
Mint írták, a látogatók reggel a Hevesi Mazsorett Csoport előadását tekinthették meg, majd a Tiszanánai Tűzmanók tartottak tűzoltási bemutatót. Délelőtt kezdődött a vármegyei önkéntes tűzoltók versenye, a feladat a klasszikus kismotorfecskendő és az osztott sugarak szerelése volt. Tizenhét csapat nevezett, hat ifjúsági leány és fiú, tizenegy felnőtt nő és férfi kategóriákban. Az önkéntes tűzoltók már rutinosak voltak, az indítójelzést követően a szívótömlőket gyorsan a víz alá merítették, beindították a fecskendők motorjait, majd a megadott irányba a vízsugarakat kiépítették. A helyezéseket a pontosság és a gyorsaság határozta meg, az időmérők mellett a szabályok betartását is figyelték a pályabírók.
Az önkéntes tűzoltók megmérettetése mellett bárki kipróbálhatta magát a tömlőgurító versenyen, illetve a konyhaművészet kedvelőinek egy főzőversenyt is rendeztek. A gyermekek nagy örömére délután kezdődött a habparti, melyet a kicsik minden évben nagyon várnak. A baráti hangulatban eltöltött napon csaknem 450-en vettek részt, melynek zárásaként egy Tisza-tavi csobbanással frissítették fel magukat a megjelentek.
A kismotorfecskendő-szerelés eredményei az alábbiak szerint alakultak:
Ifi lány:
- Szilvásvárad
- Tiszanána
Ifi fiú:
- Szilvásvárad
- Tiszanána
- Füzesabony vegyes
- Szihalom vegyes
Felnőtt nő:
- Tiszanána
- Gyöngyöshalász
Felnőtt férfi:
- Szilvásvárad
- Abasár vegyes
- Gyöngyöshalász I
- Üllő vegyes
- Tiszanána vegyes I.
- Gyöngyöshalász II.
- Tiszanána vegyes II.
- Üllés vegyes
- Tiszanána
