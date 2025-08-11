augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Verseny

1 órája

Tűzoltók mérték össze tudásukat a Tiszánál

Címkék#Tiszaparti Tűzoltó Találkozó#tűzoltók#emlékverseny

Közel 450 résztvevővel zajlott le augusztus 2-án a XII. Tiszaparti Tűzoltó Találkozó Tiszanána-Dinnyésháton. A rendezvényen nemcsak a kismotorfecskendő-szerelésben mérték össze tudásukat az önkéntes tűzoltók, hanem baráti hangulatban emlékeztek meg a két éve elhunyt Lakatos Artúrról, a tiszanánai tűzoltóság korábbi parancsnokhelyetteséről is.

Heol.hu

Tiszanána-Dinnyéshát adott otthont augusztus 2-án a Tűzoltó Egyesületek XII. Tiszaparti Találkozójának és az I. Lakatos Artúr emlékversenynek, számolt be honlapján a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A rendezvényt a Tiszanána Község Tűzoltó Egyesület és a Tiszanánai Önkormányzati Tűzoltóság a település önkormányzata és a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség támogatásával rendezte meg. Az eseményen tűzoltók, családtagok, barátok és ismerősök vettek részt, elsősorban azzal a céllal, hogy egy kellemes napot töltsenek el egymással továbbá, hogy próbára tegyék felkészültségüket kismotorfecskendő-szerelésben. Az idei évtől a verseny Lakatos Artúr, a tiszanánai önkormányzati tűzoltóság egykori parancsnokhelyettesének nevét is viseli.

Két éve elvesztett barátjukra emlékeztek a tűzoltók
Két éve elvesztett barátjukra emlékeztek a tűzoltók
Forrás: Gyöngyöshalász ÖTE

Tudásukat is összemérték a tűzoltók

Mint írták, a látogatók reggel a Hevesi Mazsorett Csoport előadását tekinthették meg, majd a Tiszanánai Tűzmanók tartottak tűzoltási bemutatót. Délelőtt kezdődött a vármegyei önkéntes tűzoltók versenye, a feladat a klasszikus kismotorfecskendő és az osztott sugarak szerelése volt. Tizenhét csapat nevezett, hat ifjúsági leány és fiú, tizenegy felnőtt nő és férfi kategóriákban. Az önkéntes tűzoltók már rutinosak voltak, az indítójelzést követően a szívótömlőket gyorsan a víz alá merítették, beindították a fecskendők motorjait, majd a megadott irányba a vízsugarakat kiépítették. A helyezéseket a pontosság és a gyorsaság határozta meg, az időmérők mellett a szabályok betartását is figyelték a pályabírók.

Az önkéntes tűzoltók megmérettetése mellett bárki kipróbálhatta magát a tömlőgurító versenyen, illetve a konyhaművészet kedvelőinek egy főzőversenyt is rendeztek. A gyermekek nagy örömére délután kezdődött a habparti, melyet a kicsik minden évben nagyon várnak. A baráti hangulatban eltöltött napon csaknem 450-en vettek részt, melynek zárásaként egy Tisza-tavi csobbanással frissítették fel magukat a megjelentek.    

A kismotorfecskendő-szerelés eredményei az alábbiak szerint alakultak:

Ifi lány:

  1. Szilvásvárad
  2. Tiszanána

Ifi fiú:

  1. Szilvásvárad
  2. Tiszanána
  3. Füzesabony vegyes
  4. Szihalom vegyes

Felnőtt nő:

  1. Tiszanána
  2.  Gyöngyöshalász

Felnőtt férfi:

  1. Szilvásvárad
  2. Abasár vegyes
  3. Gyöngyöshalász I
  4. Üllő vegyes
  5. Tiszanána vegyes I.
  6. Gyöngyöshalász II.
  7. Tiszanána vegyes II.
  8. Üllés vegyes
  9. Tiszanána

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu