Nyolcszor riasztották a tűzoltókat egy nap alatt

Szerdán nyolc beavatkozás várt a Heves vármegyei tűzoltókra: négy tűzeset és négy műszaki mentés adott munkát hét hivatásos és két önkéntes egységnek. A nap folyamán több közúti baleset is történt Horton, Bükkszenterzsébeten és a Karácsond–Gyöngyös útszakaszon, ám ezekben a szerencsésebb forgatókönyv valósult meg – súlyos sérülés nem történt. Emellett több helyen szabadtéri tüzeket is oltani kellett, amelyek gyors beavatkozásnak köszönhetően nem terjedtek tovább.

A horti balesetnél is mentettek a tűzoltók

8 riasztást kaptak a tűzoltók

