Nyolcszor riasztották a tűzoltókat egy nap alatt
Tüzek, balesetek miatt hívták a katasztrófavédelmet szerdán. Összesen nyolc alkalommal vonultak a Heves vármegyei tűzoltók: négy tűzesethez és négy műszaki mentéshez.
Szerdán nyolc beavatkozás várt a Heves vármegyei tűzoltókra: négy tűzeset és négy műszaki mentés adott munkát hét hivatásos és két önkéntes egységnek. A nap folyamán több közúti baleset is történt Horton, Bükkszenterzsébeten és a Karácsond–Gyöngyös útszakaszon, ám ezekben a szerencsésebb forgatókönyv valósult meg – súlyos sérülés nem történt. Emellett több helyen szabadtéri tüzeket is oltani kellett, amelyek gyors beavatkozásnak köszönhetően nem terjedtek tovább.
8 riasztást kaptak a tűzoltók
A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján részletezte is az eseményeket.
- Szalagkorlátnak ütközött, majd az úttestről letérve a szántásban állt meg egy gépkocsi kora este Horton, a Kossuth Lajos úton. A vezető a hatvani hivatásos és a horti önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt kiszállt a járműből. Az egységek áramtalanították az autót, biztosították a helyszínt. A balesetben nem sérült meg senki.
- Beton villanyoszlopnak ütközött egy kisteherautó este Bükkszenterzsébeten, a Szabadság úton. A négy utas saját erejéből, sérülések nélkül ki tudott szállni a járműből. A pétervásárai hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisteherautót, az oszlopot az áramszolgáltató szakemberei kicserélték.
- Lehajtott az úttestről majd a termőföldön állt meg egy autó este a Karácsond és Gyöngyös közötti útszakaszon. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsit, a mentők a jármű két utasát könnyű sérülésekkel szállították kórházba.
- Este az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport önkéntesei veszélyes darazsakat távolítottak el egy egri ingatlanból.
- Szerdán ötszáz négyzetméteren Átány és Kömlő között, száz négyzetméteren Jobbágyi Rózsa utcájánál, kétszáz négyzetméteren Ludas Vasút útjánál, illetve háromszáz négyzetméteren Füzesabonyban, a Baross Gábor útnál égett száraz növényzet. A füzesabonyi szabadtéri tűzben egy négy négyzetméteres tároló oldala is meggyulladt. A tűzoltók kéziszerszámokkal és vízzel oltották el a lángokat, személyi sérülés nem történt.
