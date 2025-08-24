Rémálom az M3-as hatvani szakasza: a halálos baleset után, most a másik oldalon ütköztek

Karambolozott egy személyautó és egy kistehergépkocsi az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hatvan közelében, a 21-es főút felhajtójánál - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A baleset vasárnap délután történt, a hatvani hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Az M3-as autópályán délelőtt halálos baleset történt, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, délután pedig torlódás nehezíti a közlekedést az 57-48 kilométer között.