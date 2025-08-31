1 órája
Uzsorások terrorizálták a falut – Egy idős embert szó szerint rabságban tartottak!
Évekig rettegésben éltek a falubeliek, miközben egy uzsorásbanda kisemmizte őket. Az uzsorások áldozatai között idős emberek és teljes családok is voltak.
A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szervezett bűnözés elleni osztálya értesült arról, hogy egy Hevesi községben egyesek uzsorakamatra adnak kölcsönt. Az érintettek elszegényedett, segélyekből és pótlékokból élő családok tagjai, akiktől a tartozást erőszakkal és fenyegetéssel hajtják be.
Állandósult a rettegés a faluban az uzsorások miatt, volt, aki öngyilkosságot is megkísérelt
Szeptember 29-én reggel a főkapitányság, a Hevesi Rendőrkapitányság bűnügyi szervei, a Heves és Nógrád megyei beavatkozó alosztályok tagjai elfogták és előállították B. M., fiatalkorú ifj. B. M., H. P., H. Gy., P. Gy., ifj. P. Gy., P. A., L. I., P. I. A. tiszanánai, s H. T. erdőtelki lakosokat. Alaposan gyanúsíthatók személyi szabadság megsértése, csalás, zsarolás, önbíráskodás, testi sértés, kényszerítés és rablás bűntényekkel.
A rendőrség tízük közül nyolcat őrizetbe vett, míg a tiszanánai L. István – gúnynevén Bikás – és P. Imre András, csúfnevén Szilaj ellen országos körözést adott ki. A nyomozás során tárgyi bizonyítékokra is bukkantak. A házkutatásokkor feltehetően bűntényekből származó horgászfelszerelések és szerszámgépek is előkerültek. Az őrizetbe vettek előzetes letartóztatását kezdeményezték.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
P. Gy. portáján egy 75 éves férfira is rátaláltak, akit embertelen körülmények között rabszolgaként tartottak. Kiderült, az idős férfitól kicsalták az egri lakását, elszedték a nyugdíját, s csak annyi élelmet adtak neki, amennyi az életben maradásához szükséges volt.
Lecsaptak a zsaruk a lőrinci uzsorásokra (videóval)Két lőrinci férfi ellen uzsora-bűncselekmény és zsarolás bűntettek elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya.
A koros ember kétszer megpróbált elszökni a családtól, amelynek tagjai megtévesztésként eltartási szerződést kötöttek vele, de erőszakkal visszavitték. A férfi ideiglenes elhelyezéséről a polgármesteri hivatal gondoskodott. A gyanúsítottak egy része olyan magas kamatokat állapított meg adósainak, hogy a végén házaikat, lakásaikat követelték tőlük.
Az ügyről a Heves Megyei Hírlap az 1998. október 1-jei számában adott hírt.
Brutális rajtaütés Hevesben: drogdílereket bilincseltek meg a Deltások! – videóval
Még a fagyi is szilvából volt Noszvajon, a 175 éves kemence pedig forró finomságokat ontott + fotók, videó
Szombati fociprogram: Hevesen villanyfényes rangadó következik a Lőrincivel