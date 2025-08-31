Uzsorások terrorizálták a falut – Egy idős embert szó szerint rabságban tartottak!

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szervezett bűnözés elleni osztálya értesült arról, hogy egy Hevesi községben egyesek uzsorakamatra adnak kölcsönt. Az érintettek elszegényedett, segélyekből és pótlékokból élő családok tagjai, akiktől a tartozást erőszakkal és fenyegetéssel hajtják be.

Uzsorások tartották rettegésben a hevesi települést

Forrás: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Állandósult a rettegés a faluban az uzsorások miatt, volt, aki öngyilkosságot is megkísérelt

Szeptember 29-én reggel a főkapitányság, a Hevesi Rendőrkapitányság bűnügyi szervei, a Heves és Nógrád megyei beavatkozó alosztályok tagjai elfogták és előállították B. M., fiatalkorú ifj. B. M., H. P., H. Gy., P. Gy., ifj. P. Gy., P. A., L. I., P. I. A. tiszanánai, s H. T. erdőtelki lakosokat. Alaposan gyanúsíthatók személyi szabadság megsértése, csalás, zsarolás, önbíráskodás, testi sértés, kényszerítés és rablás bűntényekkel­.