augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulók
Vasárnap estére elesik az M3-as? Több kilométeres torlódás alakult ki a sztrádán!

Nem egy kéjutazás most az M3-ason autózni. Az egyik oldalon délelőtt állt meg az élet, most a Pest felé tartók kénytelenek a dugóban vesztegelni

Korábban megírtuk, hogy az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon az 57-48 kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódások alakultak ki Budapest irányába. Az érintett útszakaszon az MKIF információi szerint újabban egy műszaki hibás jármű mentése zajlik az 55 kilométernél a külső sávban.

A helyszínen 5 kilométeres torlódás alakult ki Budapest irányába.

Az M3-as autópályán délelőtt halálos baleset történt, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

 

