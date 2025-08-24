Vasárnap estére elesik az M3-as? Több kilométeres torlódás alakult ki a sztrádán!

Korábban megírtuk, hogy az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon az 57-48 kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódások alakultak ki Budapest irányába. Az érintett útszakaszon az MKIF információi szerint újabban egy műszaki hibás jármű mentése zajlik az 55 kilométernél a külső sávban.

A helyszínen 5 kilométeres torlódás alakult ki Budapest irányába.

Az M3-as autópályán délelőtt halálos baleset történt, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.