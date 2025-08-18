7 perce
Nem vette észre,, hogy az úttest jobbra kanyarodik - a sínen kötött ki + videó
Egy sofőr rossz irányba ment és bajba került. A siófoki vasútállomáson az autós a vasúti sínre hajtott.
Korábban megírtuk, hogy az Egri Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be az ellen a férfi ellen, aki elnézve az út vonalvezetését a vasúti sínre hajtott. A vád szerint a sofőr idén júniusban a kiskörei Tisza-híd Kisköre felőli részén figyelmetlenül közlekedett kocsijával, ezért nem vette észre, hogy az úttest jobbra kanyarodik, és egyenesen haladva ráhajtott a vasúti sínpályára. A vádlott röviddel ezután megpróbált onnan lehajtani, de eközben nekiütközött egy vasúti érzékelő berendezésnek, ami megrongálódott. Nem ez volt az első eset, amikor egy sofőr eltévedt és a sínekre hajtott.
A Tények szerint a siófoki vasútállomáson az autós 400 méteren keresztül ment a síneken, majd végül keresztbe fordulva állt meg. Később kiderült, hogy a férfi Parkinson-kóros, a sokkoló manőver után azt mondta, hogy aznap lehet, hogy két gyógyszert vett be az egy helyett.
Érdligetnél is hasonló volt a helyzet. Az autós az egyik vasúti átjáróban hajtott a sínekre és a talpfákon ment métereken keresztül. Végül a megállóban elakadt, kiderült, hogy részeg volt.
