Sokkoló manőver

Nem vette észre,, hogy az úttest jobbra kanyarodik - a sínen kötött ki + videó

Egy sofőr rossz irányba ment és bajba került. A siófoki vasútállomáson az autós a vasúti sínre hajtott.

Korábban megírtuk, hogy az Egri Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be az ellen a férfi ellen, aki elnézve az út vonalvezetését a vasúti sínre hajtott. A vád szerint a sofőr idén júniusban a kiskörei Tisza-híd Kisköre felőli részén figyelmetlenül közlekedett kocsijával, ezért nem vette észre, hogy az úttest jobbra kanyarodik, és egyenesen haladva ráhajtott a vasúti sínpályára. A vádlott röviddel ezután megpróbált onnan lehajtani, de eközben nekiütközött egy vasúti érzékelő berendezésnek, ami megrongálódott. Nem ez volt az első eset, amikor egy sofőr eltévedt és a sínekre hajtott. 

A siófoki vasútállomáson az autós a vasúti sínre hajtott
Forrás: Tények

A Tények szerint a siófoki vasútállomáson az autós 400 méteren keresztül ment a síneken, majd végül keresztbe fordulva állt meg. Később kiderült, hogy a férfi Parkinson-kóros, a sokkoló manőver után azt mondta, hogy aznap lehet, hogy két gyógyszert vett be az egy helyett.

Érdligetnél is hasonló volt a helyzet. Az autós az egyik vasúti átjáróban hajtott a sínekre és a talpfákon ment métereken keresztül. Végül a megállóban elakadt, kiderült, hogy részeg volt. 

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
