4 órája
Kígyó bandáját bilincsben vitte el a Kobra Egerből
Kígyó bandáját a Kobra kommandó számolta fel. A banda vendéglátóegységektől és szórakozóhelyektől szedett védelmi pénzt.
Az Egri Városi Ügyészség indítványa nyomán az Egri Városi Bíróság elrendelte a Kígyó gúnynevű T. Sándor és csapata hat tagjának, K. Sándor, F. László, S. György, B. Csaba, G. János egri lakosok, s az Egercsehibe való I. Tibor előzetes letartóztatását – a részletekről a Heves Megyei Hírlap 1998. január 16-i száma számolt be.
A csoportból tíz fiatalemberre az egyik hajnalon külön-külön a lakásaikon, de egy időben csapott le a megyei rendőr-főkapitányság Kobra kommandó szolgálata. Bűnügyi őrizetbe vették valamennyiüket. A vezetőjüket aznap este fogták el.
A rendőrség nyomozati adatai szerint az ifjak az előző év novemberétől több egri szórakozóhelyen agresszív viselkedésükkel megfélemlítették a tulajdonosokat, a vendégeket. Ettek-ittak, ám nem fizettek. Nemegyszer összetörték a berendezést, meg is vertek embereket.
A banda védelmi pénzt szedett
A vizsgálat azt is megállapította, hogy a gyanúsítottak jó néhányszor arra ösztönözték a vendéglátóhelyek tulajdonosait, alkalmazottait, hogy általuk megszabott pénzösszegeket fizessenek nekik. Ha ez megtörténik, közölték, akkor eltekintenek a töréstől-zúzástól. A nyomozás két olyan esetre derített fényt, amikor „védelmi pénz” átadására sor is került. Az egyik alkalommal 50 ezer, másodjára 15 ezer forintot vettek át. Meg is fenyegették a sértetteket: ha feljelentést merészelnek tenni a rendőrségen, akkor bántódásuk eshet nekik vagy a családtagjaiknak.
A gyanúsítottak cselekményei – az ügyészi indítvány szerint – alkalmasak több- rendbeli zsarolás, továbbá kifosztás és kényszerítés bűntettének a megállapítására. Nem mellékes az sem, hogy ellenük több büntetőeljárás is folyik az Egri Rendőrkapitányságon, a városi ügyészségen és a bíróságon, többségében hasonló bűntények elkövetése miatt. Az előzetes letartóztatás általános és különös feltételei tehát fennállnak.
A bíróság osztotta a vádhatóság álláspontját, s elrendelte a hét gyanúsított letartóztatását. T. Sándor kivételével a többiek megfellebbezték a döntést, de a másodfok azt jóváhagyta.
Kutyát tenyészt, kempózik is a gyengébbeket védő egri kommandós:
Kutyát tenyészt, kempózik is a gyengébbeket védő egri kommandós
Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak
Olyan ellenőrzés indult Egerben, ami csak néhány másik városban van
Lebukott az egri vizsgabiztos: pénzért és italért mentek át a rozoga autók