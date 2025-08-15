augusztus 15., péntek

Zsarolás

4 órája

Kígyó bandáját bilincsben vitte el a Kobra Egerből

Címkék#vendéglátóhely#védelmi pénz#banda#szórakozóhely

Kígyó bandáját a Kobra kommandó számolta fel. A banda vendéglátóegységektől és szórakozóhelyektől szedett védelmi pénzt.

Dr. Szalay Zoltán

Az Egri Városi Ügyészség indítványa nyomán az Egri Városi Bíróság elrendelte a Kígyó gúnynevű T. Sándor és csapata hat tagjának, K. Sándor, F. László, S. György, B. Csaba, G. János egri lakosok, s az Egercsehibe való I. Tibor előzetes letartóztatását – a részletekről a Heves Megyei Hírlap 1998. január 16-i száma számolt be.

Kígyó és bandája védelmi pénzt szedtek több vendéglátóhelyen is.
Forrás: Shutterstock/Nomad_Soul

A csoportból tíz fiatalemberre az egyik hajnalon külön-külön a lakásaikon, de egy időben csapott le a megyei rendőr-főkapitányság Kobra kommandó szolgálata. Bűnügyi őrizetbe vették valamennyiüket. A vezetőjüket aznap este fogták el.

A rendőrség nyomozati adatai szerint az ifjak az előző év novemberétől több egri szórakozóhelyen agresszív viselkedésükkel megfélemlítették a tulajdonosokat, a vendégeket. Ettek-ittak, ám nem fizettek. Nemegyszer összetörték a berendezést, meg is vertek embereket.

A banda védelmi pénzt szedett

A vizsgálat azt is megállapította, hogy a gyanúsítottak jó néhányszor arra ösztönözték a vendéglátóhelyek tulajdonosait, alkalmazottait, hogy általuk megszabott pénzösszegeket fizessenek nekik. Ha ez megtörténik, közölték, akkor eltekintenek a töréstől-zúzástól. A nyomozás két olyan esetre derített fényt, amikor „védelmi pénz” átadására sor is került. Az egyik alkalommal 50 ezer, másodjára 15 ezer forintot vettek át. Meg is fenyegették a sértetteket: ha feljelentést merészelnek tenni a rendőrségen, akkor bántódásuk eshet nekik vagy a családtagjaiknak.

A gyanúsítottak cselekményei – az ügyészi indítvány szerint – alkalmasak több- rendbeli zsarolás, továbbá kifosztás és kényszerítés bűntettének a megállapítására. Nem mellékes az sem, hogy ellenük több büntetőeljárás is folyik az Egri Rendőrkapitányságon, a városi ügyészségen és a bíróságon, többségében hasonló bűntények elkövetése miatt. Az előzetes letartóztatás általános és különös feltételei tehát fennállnak.

A bíróság osztotta a vádhatóság álláspontját, s elrendelte a hét gyanúsított letartóztatását. T. Sándor kivételével a többiek megfellebbezték a döntést, de a másodfok azt jóváhagyta.

