A legtöbb ember ezt elfelejti, mielőtt jön a vihar – utána már késő

A nyári viharok nemcsak a természet erejére hívják fel a figyelmet, hanem komoly veszélyt jelenthetnek otthonunk elektromos rendszereire is. Egy villámcsapás, túlfeszültség vagy zárlat jelentős anyagi károkat és akár életveszélyt is okozhat. A jó hír, ezek nagy része megelőzhető. Mindezekről Berecz Tamás, verpeléti villanyszerelő beszélt portálunknak. Az tudható, hogy a vihar idején keletkező túlfeszültségek a háztartási eszközök legnagyobb ellenségei. Egyetlen villámcsapás képes tönkre tenni televíziót, számítógépet, routert vagy akár a hűtőt is. A szakember elmondta, hogy a legtöbb esetben az a gond, hogy nincs megfelelő földelése az ingatlanoknak.

A július elejei vihar miatt Feldebrőn és több másik településen kidőlt villanyoszlopok, leszakadt vezetékek miatt több helyen nem volt áram Fotó: MW

Mit tehetsz a viharkárok ellen?

Berecz Tamás egy példán keresztül szemléltette, mi van akkor, ha a megfelelően védekeznek az emberek. Egerben találkozott olyan esettel, hogy egy villámcsapás után csak egy túlfeszültség levezető betét ment ki, de miután ez be volt építve, semmi nem ment tönkre.

– Hogy mit tehetünk? Fektessünk be minőségi túlfeszültség-védő elosztókba, s a fontos eszközök (tv, számítógép, router, háztartási gépek) legyenek mindig ilyen elosztón. Extra védelemként beszerelhető a főelosztóba is egy túlfeszültség-levezető – részletezte a szakember. Mint mondta, lehet, hogy ezek az eszközök nem olcsók, de ha összeadjuk a házunkban, lakásunkban megtalálható gépek értékét, ennek töredékért beszereltethetjük a túlfeszültség levezető rendszert. Berecz Tamás azt tanácsolta, ha jön a vihar, áramtalanítsunk, kapcsoljuk le a biztosítékokat, mert a folyamatos áramszünetek is rongálják a gépeinket.

Arra is jó felhívni a figyelmet, hogy sokan egyetlen hosszabbítóra kötnek rá több nagy fogyasztású készüléket. Ez különösen vihar idején kockázatos, mert egy túlfeszültség hatására nagyobb a meghibásodás vagy tűz esélye.

A szakemberek tanácsa az, hogy használjunk minőségi elosztókat, és ne dugjunk be többet, mint amennyit a gyártó javasol.

A vihar okozta elektromos problémák jelentős része megelőzhető tudatos odafigyeléssel és alapvető védelemmel. Néhány egyszerű lépéssel nemcsak az eszközeidet, hanem családod biztonságát is megőrizheted. A biztonság mindig olcsóbb, mint a javítás

– emelte ki.