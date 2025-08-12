3 órája
A legtöbb ember ezt elfelejti, mielőtt jön a vihar – utána már késő
A nyári hónapokban egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek, amelyek komoly károkat okozhatnak az otthonokban. A vihar nemcsak tetőket rongálhat meg, hanem az elektromos hálózatot is veszélyeztetheti. Az előttünk álló napokban, ugyan hőségre van kilátás, de egy-egy komolyabb vihar bármikor kialakulhat.
A nyári viharok nemcsak a természet erejére hívják fel a figyelmet, hanem komoly veszélyt jelenthetnek otthonunk elektromos rendszereire is. Egy villámcsapás, túlfeszültség vagy zárlat jelentős anyagi károkat és akár életveszélyt is okozhat. A jó hír, ezek nagy része megelőzhető. Mindezekről Berecz Tamás, verpeléti villanyszerelő beszélt portálunknak. Az tudható, hogy a vihar idején keletkező túlfeszültségek a háztartási eszközök legnagyobb ellenségei. Egyetlen villámcsapás képes tönkre tenni televíziót, számítógépet, routert vagy akár a hűtőt is. A szakember elmondta, hogy a legtöbb esetben az a gond, hogy nincs megfelelő földelése az ingatlanoknak.
Mit tehetsz a viharkárok ellen?
Berecz Tamás egy példán keresztül szemléltette, mi van akkor, ha a megfelelően védekeznek az emberek. Egerben találkozott olyan esettel, hogy egy villámcsapás után csak egy túlfeszültség levezető betét ment ki, de miután ez be volt építve, semmi nem ment tönkre.
– Hogy mit tehetünk? Fektessünk be minőségi túlfeszültség-védő elosztókba, s a fontos eszközök (tv, számítógép, router, háztartási gépek) legyenek mindig ilyen elosztón. Extra védelemként beszerelhető a főelosztóba is egy túlfeszültség-levezető – részletezte a szakember. Mint mondta, lehet, hogy ezek az eszközök nem olcsók, de ha összeadjuk a házunkban, lakásunkban megtalálható gépek értékét, ennek töredékért beszereltethetjük a túlfeszültség levezető rendszert. Berecz Tamás azt tanácsolta, ha jön a vihar, áramtalanítsunk, kapcsoljuk le a biztosítékokat, mert a folyamatos áramszünetek is rongálják a gépeinket.
Arra is jó felhívni a figyelmet, hogy sokan egyetlen hosszabbítóra kötnek rá több nagy fogyasztású készüléket. Ez különösen vihar idején kockázatos, mert egy túlfeszültség hatására nagyobb a meghibásodás vagy tűz esélye.
A szakemberek tanácsa az, hogy használjunk minőségi elosztókat, és ne dugjunk be többet, mint amennyit a gyártó javasol.
A vihar okozta elektromos problémák jelentős része megelőzhető tudatos odafigyeléssel és alapvető védelemmel. Néhány egyszerű lépéssel nemcsak az eszközeidet, hanem családod biztonságát is megőrizheted. A biztonság mindig olcsóbb, mint a javítás
– emelte ki.
Július elején néhány percig tartott csupán, de megnehezítette az életet a Heves vármegyén keresztülrobogó vihar. A nagy széllel érkező hidegfront nem hozott sok csapadékot, egy kis felfrissülést, valamint viharkárok okozta bosszúságot viszont igen. A vihar ugyanis sok fát kidöntött, ágakat tépett le. Mátraderecskén például egy villanyvezetékre borított egy fenyőt, így a környéken nincs áram, Gyöngyösön hasonlóképpen, Feldebrőn szintén elment az áram egy időre, Szentdomonkoson sincs áramszolgáltatás. Bodonyban jégeső is esett, Zagyvaszántón villanyoszlop tört ketté. Besenyőtelek, Kömlő, Kisköre térségében fák hevertek az úton, csakúgy, mint Bogács és Mezőkövesd között.
A viharkárok miatt utcáról utcára járnak a tűzoltók Hevesben
Ez a vihar országosan is sok problémát jelentett. A Mabisz-tagbiztosítókhoz érkezett kárbejelentések alapján 45 734 lakásban 7 milliárd 526 millió forint kár keletkezett, ezáltal a lakásokban a vihar átlagosan 165 ezer forintnyi kárt okozhatott. A közlemény szerint az érintettek a biztosítóknak jellemzően olyan károkat jelentettek be, mint például beázás, villámcsapás és annak másodlagos hatása, tetőben, melléképületekben keletkező, illetve felhőszakadás okozta károk, redőnyök sérülése, fa rádőlés épületre, valamint fagyasztott élelmiszerek áramszünet miatti megromlása.
Mabisz: a lakásokban több mint 7,5 milliárd, a vállalatoknál, intézményeknél csaknem 2 milliárd forintnyi kár keletkezett
