augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Távlövés

1 órája

A magyar vadász elképesztő világrekordot döntött meg!

Címkék#államtitkár#oklevél#Kovács Zoltán

Jászberényi Márk felállította az esti körülmények között végrehajtott leghosszabb távlövés világrekordját.

Heol.hu

Jászberényi Márk hivatásos vadász (j) a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár szomódi lőterén, ahol felállította az esti körülmények között végrehajtott leghosszabb távlövés 1100 yardos – kicsivel több mint egy kilométeres – világrekordját 2025. augusztus 22-én – hívta fel rá a figyelmet Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos Facebook-oldalán

Jászberényi Márk távlövés világrekordot állított be.
Forrás: MTI/Kovács Attila

A világrekordért járó oklevelet David Ventura Aparicio, az Official World Record elnöke és Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára adta át Jászberényinek.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egyéniben és csapatban is dupla aranyat lőttek a mieink a gyöngyösi diákolimpián:

 

