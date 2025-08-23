A magyar vadász elképesztő világrekordot döntött meg!

Jászberényi Márk hivatásos vadász (j) a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár szomódi lőterén, ahol felállította az esti körülmények között végrehajtott leghosszabb távlövés 1100 yardos – kicsivel több mint egy kilométeres – világrekordját 2025. augusztus 22-én – hívta fel rá a figyelmet Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos Facebook-oldalán.

Jászberényi Márk távlövés világrekordot állított be.

Forrás: MTI/Kovács Attila

A világrekordért járó oklevelet David Ventura Aparicio, az Official World Record elnöke és Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára adta át Jászberényinek.

