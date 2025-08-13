46 perce
Villanyoszlopnak ütközött egy autó Bükkszenterzsébeten
Beton villanyoszlopnak csapódott egy jármű Bükkszenterzsébeten, a 23-as főúton szerdán kora este. Az oszlop úgy megsérült, hogy a pétervásárai tűzoltók az áramszolgáltató szakembereinek beavatkozását kérték.
– Beton villanyoszlopnak ütközött egy jármű Bükkszenterzsébeten, a 23-as főút Szabadság úti szakaszán, a 29-es kilométerszelvény közelében. A négy utas saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A pétervásárai hivatásos tűzoltók az oszlop károsodásai miatt az áramszolgáltató szakembereinek segítségét kérték – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
– Anyagi káros baleset történt Bükkszenterzsébeten. A helyszínelés jelenleg is tart, vizsgáljuk a baleset körülményei – árulta el lapunknak Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Úgy tudjuk, a balesetben senki nem sérült meg.
