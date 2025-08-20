15 perce
Ne a sodrás vigyen, hanem az élmény – vízitúrás útmutató
A vízi túra akkor jó, ha csak akkor iszol, amikor te is akarsz, akkor leszel vizes, amikor egy jót úsztál, és te kötsz ki, nem pedig téged kötnek ki. A vízi túra egyszerre élmény és kihívás, ahol a természet közelsége, a csapatélmény és a biztonság kéz a kézben járnak.
A vízi túra akkor jó, ha csak akkor iszol, amikor te is akarsz, akkor leszel vizes, amikor egy jót úsztál, te kötsz ki, és nem téged kötnek ki, annyian értek vissza, amennyien elindultatok, és amikor anyukád hív, a mobilod nem a folyófenéken csörög – fogalmaz találóan az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A nyári szezonban egyre többen választják a kenutúrát, kajakozást vagy evezést kikapcsolódásként, de a természet közelsége csak akkor ad felhőtlen élményt, ha a biztonság az első.
Vízi túra: Mit vigyél magaddal?
- Mentőmellény – talán nem trendi, de életet menthet.
- Vízálló tároló – a felszerelésed legyen vízhatlan és úszóképes.
- Kulacs vízzel – a szomjat a vízen is csak vízzel oltsd.
- Tájékozódási pontok – figyeld a part menti tereptárgyakat, hidakat, épületeket.
- Naptej és szúnyogriasztó – apróságnak tűnnek, de sok bosszúságtól megkímélnek.
Hogyan evezz biztonságosan?
- Csak tapasztalt, az adott szakaszt jól ismerő túravezetővel indulj.
- Minden kenuban legyen legalább egy gyakorlott túrázó.
- Ne igyál alkoholt – a vízen a tiszta fej a legfontosabb.
- Ne maradj le: ha nem bírod a tempót, jelezd a vezetőnek.
- Kerüld el, hogy a sodorvonalban fába vagy ágakba kapaszkodj – veszélyes csapdát jelenthet.
Mi a teendő, ha felborultok?
- Először az embereket mentsd, a tárgyak csak ezután következnek.
- Csak akkor segíts másnak, ha biztos úszótudással rendelkezel, és nem veszélyezteted a saját életed.
- A bajba jutottat ne a kenuba, hanem a partra vidd.
- A sodrásban ne próbáld megállítani a kenut, inkább a partra navigálj.
- Ha nem tudsz biztonságosan segíteni, azonnal hívj segítséget a 112-es segélyhívón.
Mit mondj a segélyhívónak?
- Mikor és hol szálltatok vízre?
- Miért kérsz segítséget, mi történt pontosan?
- Hol vagytok? (épületek, hidak, kilométerjelzés, vízi műtárgyak megnevezésével)
- Van-e sérült, és hány ember van veszélyben?
- Add meg a telefonszámod, hogy vissza tudjanak hívni.
Összegezve: A vízitúra remek kikapcsolódás, testmozgás, természetközeli élmény és csapatépítés egyszerre. Ahhoz azonban, hogy a kaland ne forduljon balesetbe, mindig tartsd szem előtt a biztonságot. Ha felkészült vagy, a víz nem ellenfél, hanem élményforrás lesz.
Vízi túra a Tisza-tavon
Létezik több titokzatos hely a Tisza- tavon, melyeket csak vízi úton lehet megközelíteni. Ezeken a túrákon a Tisza-tó különleges növény- és állatvilágával is meg lehet ismerkedni, de a kilátókat is meg lehet látogatni. Van olyan túra, mely négy Tisza-tavi kilátót érint, a Küszvágó csér kilátót, a Fattyúszerkő kilátót, a Bölömbika kilátót és az Óhalászi-sziget kilátót. Sarudról indulva az első megálló a Bölömbika kilátó, ami kizárólag a vízről közelíthető meg.
A második megálló a Fattyúszerkő kilátó, ami szintén kizárólag a vízről közelíthető meg: A Csapói Holt-Tiszán lévő kilátó környékén korábban már állt egy kilátó, így a Tisza-tónál régóta vízitúrázók szinte pontosan tudni fogják a helyét.
A harmadik megálló a Küszvágó csér kilátó, ami szintén kizárólag a vízről közelíthető meg: A két másik társához hasonlóan ez is madárnevet kapott, a közelben fészkelő küszvágó csérek után nevezték el az Aktív Magyarország közönségszavazásán.
A negyedik megálló az Óhalászi-sziget: Rengeteg információ kering az Óhalászi-sziget titkairól. Egyesek úgy tudják, hogy elárasztották a falut a tó létrehozásakor, míg mások szerint egykori házak maradványai találhatók ott. Egyik sem igaz, vagyis csak részben. A Tisza-tó legérdekesebb területe telis-tele van titkokkal.
