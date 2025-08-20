Ne a sodrás vigyen, hanem az élmény – vízitúrás útmutató

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Vízi túra a Tisza-tavon

Létezik több titokzatos hely a Tisza- tavon, melyeket csak vízi úton lehet megközelíteni. Ezeken a túrákon a Tisza-tó különleges növény- és állatvilágával is meg lehet ismerkedni, de a kilátókat is meg lehet látogatni. Van olyan túra, mely négy Tisza-tavi kilátót érint, a Küszvágó csér kilátót, a Fattyúszerkő kilátót, a Bölömbika kilátót és az Óhalászi-sziget kilátót. Sarudról indulva az első megálló a Bölömbika kilátó, ami kizárólag a vízről közelíthető meg.

A második megálló a Fattyúszerkő kilátó, ami szintén kizárólag a vízről közelíthető meg: A Csapói Holt-Tiszán lévő kilátó környékén korábban már állt egy kilátó, így a Tisza-tónál régóta vízitúrázók szinte pontosan tudni fogják a helyét.

A harmadik megálló a Küszvágó csér kilátó, ami szintén kizárólag a vízről közelíthető meg: A két másik társához hasonlóan ez is madárnevet kapott, a közelben fészkelő küszvágó csérek után nevezték el az Aktív Magyarország közönségszavazásán.

A negyedik megálló az Óhalászi-sziget: Rengeteg információ kering az Óhalászi-sziget titkairól. Egyesek úgy tudják, hogy elárasztották a falut a tó létrehozásakor, míg mások szerint egykori házak maradványai találhatók ott. Egyik sem igaz, vagyis csak részben. A Tisza-tó legérdekesebb területe telis-tele van titkokkal.