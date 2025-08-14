Lebukott az egri vizsgabiztos: pénzért és italért mentek át a rozoga autók

A nyomozó ügyészség az előnyért hivatali kötelességét megszegve bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat 16 személy ellen az Egri Törvényszéken – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. A vádirat lényege szerint a Heves Vármegyei Kormányhivatal kormánytisztviselője, egy vizsgabiztos az egyes külföldi honosságú gépjárművek Magyarországon történő forgalomba helyezésével kapcsolatos hatósági tevékenységével összefüggésben vesztegetési pénzt fogadott el, erről az esetről egyébként az elsők közt számoltunk be.

Hivatali vesztegetés miatt indul eljárás az egri vizsgabiztos ellen Fotó: Ládi László

Akkor leírtuk, hogy jelzés érkezett szerkesztőségünkhöz, hogy múlt szerdán feltehetőleg a Nemzeti Nyomozóiroda csapott le Egerben, a közlekedési felügyeletnél, ahonnan egy ott dolgozót vittek el, mert a gyanú szerint a büntetések kiszabásakor dolgozott zsebre, ezt meg is írtuk. Érdeklődésünkre dr. Kovács Katalin főügyészségi ügyész, szóvivő válaszolt, aki leírta, a gyanúsított kormánytisztviselői jogviszonyban dolgozik.