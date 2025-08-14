19 perce
Lebukott az egri vizsgabiztos: pénzért és italért mentek át a rozoga autók
Egerben 16 ember ellen emelt vádat a nyomozó ügyészség egy súlyos korrupciós ügyben. A vizsgabiztos évekig pénzért és szeszes italért cserébe hunyt szemet a hibás autók felett, így több tucat jármű kapott jogtalanul forgalomba helyezési engedélyt.
A nyomozó ügyészség az előnyért hivatali kötelességét megszegve bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat 16 személy ellen az Egri Törvényszéken – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. A vádirat lényege szerint a Heves Vármegyei Kormányhivatal kormánytisztviselője, egy vizsgabiztos az egyes külföldi honosságú gépjárművek Magyarországon történő forgalomba helyezésével kapcsolatos hatósági tevékenységével összefüggésben vesztegetési pénzt fogadott el, erről az esetről egyébként az elsők közt számoltunk be.
Akkor leírtuk, hogy jelzés érkezett szerkesztőségünkhöz, hogy múlt szerdán feltehetőleg a Nemzeti Nyomozóiroda csapott le Egerben, a közlekedési felügyeletnél, ahonnan egy ott dolgozót vittek el, mert a gyanú szerint a büntetések kiszabásakor dolgozott zsebre, ezt meg is írtuk. Érdeklődésünkre dr. Kovács Katalin főügyészségi ügyész, szóvivő válaszolt, aki leírta, a gyanúsított kormánytisztviselői jogviszonyban dolgozik.
2024 júniusban a Központi Nyomozó Főügyészség közleményben tudatta, visszaeső korrupt kormánytisztviselőt lepleztek le Észak-Magyarországon, feltehetően ugyanarról az ügyről van szó.
A vizsgabiztos harmincszor vétett
Most a Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte, a vizsgabiztos a járművek Magyarországra történő behozatalával és értékesítésével foglalkozó gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások képviselőivel személyes jellegű kapcsolatokat alakított ki. Ezen személyek – esetenként a saját ügyfeleiktől pénzt kérve – a vizsgabiztosnak rendszeresen fizettek azért, hogy a hatóság a járművek tekintetében a benyújtott kérelmekben foglaltakkal egyezően rendelkezzen. A jogtalan előnyért – amely a készpénz mellett több esetben szeszes ital is volt – cserébe a kormánytisztviselő eltekintett a vizsgára bocsátott járművek vonatkozásában felmerült hiányosságok szankcionálásától, lehetőséget biztosított az észlelt hibák kijavítására az eljárás alatt, annak félbeszakítása helyett – amely a szolgáltatási díj ismételt megfizetésével járt volna – illetőleg soron kívül vagy alaptalanul állította ki a hatósági szolgáltatás körében szükséges iratokat.
A vizsgabiztos a vádirat szerint több mint harminc esetben szegte meg hivatali kötelezettségét és ezzel több százezer forint jogtalan előnyre tett szert.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentésére indult ügy nyomozása során a hivatalos személynek minősülő kormánytisztviselő jogviszonya időközben megszűnt. Vádiratában a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a vizsgabiztos esetében végrehajtandó börtönbüntetést, pénzbüntetést, valamint foglalkozástól és közügyektől eltiltást, továbbá – a bűncselekmények elkövetéséből eredő vagyonra – vagyonelkobzást indítványozott.
Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak
Mindenkit érintő változások lépnek életbe a szemétszállításban szeptembertől – erre kell készülni
Olyan ellenőrzés indult Egerben, ami csak néhány másik városban van