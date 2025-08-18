Megállás nélkül rohant személyvonatba a visontai tehervonat, többen megsérültek – ezért történt a súlyos baleset

Frontálisan ütközött egy személyvonat és egy tehervonat Sáp településen, a vasútállomásnál 2023 novemberében. Mint arról korábban beszámolt a Haon.hu, a helyszínre több város tűzoltóit is riasztották, egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a személyvonatból, a vonatbalesetben többen megsérültek, a vétlen mozdonyvezető életveszélyesen.

A vonatbaleset során többen megsérültek

Forrás: Molnár Péter/Haon.hu

Alvás közben okozott vonatbalesetet – most vádat emeltek ellene

A Debreceni Járási Ügyészség minősített vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ellen a mozdonyvezető ellen, aki cselekményével súlyos sérülést okozott a másik vonatszerelvény vezetőjének. A vádirat szerint 2023. november 15-én, az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre tartva az a magánvasút társaság tulajdonában lévő tehervonatszerelvény, amelynek mozdonyát a vádlott vezette. A szerelvény egy dízelmozdonyból és 28 tartálykocsiból állt - írja a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye.

Mint írják, a vádirat szerint a vádlott hajnali 4 óra körüli időben Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tehervonatra irányadó tilos jelzést és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó, sértett által vezetett két személyszállító kocsiból álló személyvonatnak. A személyvonaton öt utas tartózkodott, akik közül egy 8 napon túl gyógyuló, míg a jegyvizsgáló 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett. A mozdonyvezetőnek az ütközés következtében súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek, melyek részben maradandó fogyatékosság és súlyos egészségromlás hátrahagyásával gyógyultak.

Több szabályt is megszegett a mozdonyvezető

A baleset következtében az adott pályaszakaszon a mentési és helyreállítási munkálatok miatt hosszú időn át szünetelt a vasúti forgalom, illetve a közlekedő személyvonatoknál jelentős késések voltak. A vádlott, akinek könnyebb sérülése keletkezett az ütközés során, cselekményével több, a vasúti forgalmi utasításban rögzített szabályt megszegett, amely miatt a baleset bekövetkezett. Az ügyben a nyomozást a Püspökladányi Rendőrkapitányság folytatta le.