augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

3 órája

Kiderült, kit gázolt el a vonat Erdőtelek közelében

Címkék#vonatgázolás#Országos Mentőszolgálat#baleset

Kedd éjszaka embert gázolt a vonat Erdőtelek közelében. Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot a vonatgázolással kapcsolatban, kiderült, ki a sérült.

Heol.hu

Korábban beszámoltunk arról, hogy kedd éjszaka elütött egy embert a vonat Kál és Erdőtelek között. A helyszínre riasztott füzesabonyi hivatásos tűzoltók kiemelték a sérültet a szerelvény alól, majd átadták őt a mentőknek. Kiderült, ki a vonatgázolás sérültje.

Kiderült, hogy ki a vonatgázolás sérültje
Kiderült, hogy ki a vonatgázolás sérültje
Forrás: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló

 

Kiderült, hogy egy középkorú férfi a vonatgázolás sérültje

Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője elmondta lapunknak, hogy egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak kórházba a helyszínről.

A balesetről korábban ITT írtunk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu