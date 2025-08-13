Helyi kék hírek
Kiderült, kit gázolt el a vonat Erdőtelek közelében
Kedd éjszaka embert gázolt a vonat Erdőtelek közelében. Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot a vonatgázolással kapcsolatban, kiderült, ki a sérült.
Korábban beszámoltunk arról, hogy kedd éjszaka elütött egy embert a vonat Kál és Erdőtelek között. A helyszínre riasztott füzesabonyi hivatásos tűzoltók kiemelték a sérültet a szerelvény alól, majd átadták őt a mentőknek. Kiderült, ki a vonatgázolás sérültje.
Kiderült, hogy egy középkorú férfi a vonatgázolás sérültje
Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője elmondta lapunknak, hogy egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak kórházba a helyszínről.
