Kiderült, kit gázolt el a vonat Erdőtelek közelében

Korábban beszámoltunk arról, hogy kedd éjszaka elütött egy embert a vonat Kál és Erdőtelek között. A helyszínre riasztott füzesabonyi hivatásos tűzoltók kiemelték a sérültet a szerelvény alól, majd átadták őt a mentőknek. Kiderült, ki a vonatgázolás sérültje.

Forrás: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló

Kiderült, hogy egy középkorú férfi a vonatgázolás sérültje

Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője elmondta lapunknak, hogy egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak kórházba a helyszínről.

