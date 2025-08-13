Embert gázolt a vonat Erdőtelek közelében

Elütött egy embert egy vonat a Kál és Erdőtelek között, Erdőtelek közelében, kedd éjszaka - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A vonatgázolás helyszínére mentő is érkezett (illusztráció)

Forrás: Tóth Imre / Hajdú-bihari Napló

Vonatgázolás áldozatát a tűzoltók szabadították ki

A füzesabonyi hivatásos tűzoltók a sérültet kiemelték a szerelvény alól, és átadták a mentőknek az illetőt. A raj segített a vonat utasainak is, akikért autóbusz érkezett a helyszínre.

Lapunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot a sérült állapotával kapcsolatban. Amint választ kapunk, frissítjük a cikket.