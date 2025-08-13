augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

51 perce

Embert gázolt a vonat Erdőtelek közelében

Címkék#vonatgázolás#baleset#katasztrófavédelem

Kedd éjszaka baleset történt Erdőteleknél. A vonatgázolás áldozatát a tűzoltók szabadították ki.

Heol.hu

Elütött egy embert egy vonat a Kál és Erdőtelek között, Erdőtelek közelében, kedd éjszaka - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A vonatgázolás helyszínére mentő is érkezett
A vonatgázolás helyszínére mentő is érkezett (illusztráció)
Forrás: Tóth Imre / Hajdú-bihari Napló

Vonatgázolás áldozatát a tűzoltók szabadították ki

A füzesabonyi hivatásos tűzoltók a sérültet kiemelték a szerelvény alól, és átadták a mentőknek az illetőt. A raj segített a vonat utasainak is, akikért autóbusz érkezett a helyszínre.

Lapunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot a sérült állapotával kapcsolatban. Amint választ kapunk, frissítjük a cikket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu