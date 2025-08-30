Zsarolták, megverték, gyerekei életével fenyegették – Filmbe illő mentőakció Parádsasváron

Egy nehéz helyzetbe került család ügyét oldották meg Parádsasváron a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (HRFK) Kobra csoportjának a bevetésével. A községben 1992-ben egy jugoszláv család telepedett le. A családfő kétségbeesve telefonált az Egri Rendőrkapitányság ügyeletére, s azt panaszolta, hogy veszélyben van az élete, a feleségéé és a két kiskorú gyermekéé. Többször is megfenyegették őket, mert a férfi adós volt nyolcezer márkával, amit az időközben kirobbant háború miatt nem tudott megadni. Követelték, hogy fizesse meg a tartozását, de már 30 ezer márkát.

Forrás: MW Archív



Egy nap kocsiba ültették a hitelezők megbízottjai, az autóban egész nap és éjjel próbálták rávenni őt az összeg lerovására, de nem volt ennyi pénze. Később fenyegető telefonhívásokat kapott, majd a házukban megjelent három férfi és egy nő, akik megverték, pisztolyt szegeztek rá, s közölték: ha nem fizet, a két gyermekét küldik a túlvilágra.

Végül a Kobra kommandós csapat gyors akcióval elfogta a zsaroló jugoszláv állampolgárt, M. Róbertet és a segítőit, K. Edit, N. Zoltán és N. László mélykúti lakosokat. Utóbbiak fejenként 10 ezer forintot kaptak a közreműködésükért. A négy személyt zsarolás bűntett gyanúja miatt a bíróság letartóztatta.

A Készenléti Rendőrség csapatszolgálati egységei, a kommandók nagyon fontos szerepet töltenek be a parlament által elfogadott idei XIX., azaz új kábítószer-ellenes törvény végrehajtásában. Ezek a szervezetek az elmúlt pár hónapban is számos akciót hajtottak végre. Azon főbb szabályokról, ismeretekről adunk példákkal illusztrált tájékoztatást, amelyek a felépítésükről, működésükről szólnak. A kommandó a Magyar Értelmező Kéziszótár negyedik jelentése alapján nem más, mint „törvénytelen tevékenységet feltáró, felszámoló rendészeti szervezet”. Az Idegen Szavak és Kifejezések Szótára a harmadik jelentése leírásában így fogalmaz: „(rajtaütést végrehajtó) rohamcsapat”.

Különleges egységek a közrendvédelemben

A Készenléti Rendőrségről (KR) a 2007-ben hozott, A rendőrség szerveiről és azok feladat- és hatásköréről szóló ­329-es kormányrendelet tartalmaz előírásokat. Eszerint a KR az Országos Rendőr-főkapitányság – közvetlenül az országos rendőrfőkapitány – irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörű, országos illetékességű központi költségvetési szerv.