augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

31 perce

Zsarolták, megverték, gyerekei életével fenyegették – Filmbe illő mentőakció Parádsasváron

Címkék#zsaroló#bűncselekmény#rendőrség

Hihetetlen akció történt Parádsasváron. Egy parádsasvári család életéért könyörgött a családfő, miután zsarolók fenyegették meg a gyerekeit.

Heol.hu

Egy nehéz helyzetbe került család ügyét oldották meg Parádsasváron a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (HRFK) Kobra csoportjának a bevetésével. A községben 1992-ben egy jugoszláv család telepedett le. A családfő kétségbeesve telefonált az Egri Rendőrkapitányság ügyeletére, s azt panaszolta, hogy veszélyben van az élete, a feleségéé és a két kiskorú gyermekéé. Többször is megfenyegették őket, mert a férfi adós volt nyolcezer márkával, amit az időközben kirobbant háború miatt nem tudott megadni. Követelték, hogy fizesse meg a tartozását, de már 30 ezer márkát.

Zsarolók fenyegették a parádsasvári családo
Zsarolók fenyegették a parádsasvári családo
Forrás: MW Archív


Egy nap kocsiba ültették a hitelezők megbízottjai, az autóban egész nap és éjjel próbálták rávenni őt az összeg lerovására, de nem volt ennyi pénze. Később fenyegető telefonhívásokat kapott, majd a házukban megjelent három férfi és egy nő, akik megverték, pisztolyt szegeztek rá, s közölték: ha nem fizet, a két gyermekét küldik a túlvilágra. 

Zsarolók fenyegették a családot Sasváron 

Végül a Kobra kommandós csapat gyors akcióval elfogta a zsaroló jugoszláv állampolgárt, M. Róbertet és a segítőit, K. Edit, N. Zoltán és N. László mélykúti lakosokat. Utóbbiak fejenként 10 ezer forintot kaptak a közreműködésükért. A négy személyt zsarolás bűntett gyanúja miatt a bíróság letartóztatta. 

A Készenléti Rendőrség csapatszolgálati egységei, a kommandók nagyon fontos szerepet töltenek be a parlament által elfogadott idei XIX., azaz új kábítószer-ellenes törvény végrehajtásában. Ezek a szervezetek az elmúlt pár hónapban is számos akciót hajtottak végre. Azon főbb szabályokról, ismeretekről adunk példákkal illusztrált tájékoztatást, amelyek a felépítésükről, működésükről szólnak. A kommandó a Magyar Értelmező Kéziszótár negyedik jelentése alapján nem más, mint „törvénytelen tevékenységet feltáró, felszámoló rendészeti szervezet”. Az Idegen Szavak és Kifejezések Szótára a harmadik jelentése leírásában így fogalmaz: „(rajtaütést végrehajtó) rohamcsapat”.  

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Különleges egységek a közrendvédelemben 

A Készenléti Rendőrségről (KR) a 2007-ben hozott, A rendőrség szerveiről és azok feladat- és hatásköréről szóló ­329-es kormányrendelet tartalmaz előírásokat. Eszerint a KR az Országos Rendőr-főkapitányság – közvetlenül az országos rendőrfőkapitány – irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörű, országos illetékességű központi költségvetési szerv. 

A KR speciális közrendvédelmi, csapatszolgálati egysége, a Rendészeti Igazgatóság állománya a területi rendőri szervek igényei alapján megerősítő erőként rendszeresen részt vesz sport- és kulturális események, s gyűlések biztosításában. Közreműködik a halaszthatatlan beavatkozást és csapaterőt igénylő, illetve a védett személyekkel kapcsolatos biztosítási feladatok végrehajtásában. 

Ha csapaterőt kell alkalmazni, a Rendészeti Igazgatóság szervezésében és irányításával, a közbiztonság és a közterületek rendjének fenntartásáért, a főváros bűnügyileg frekventált kerületeiben s Pest és Nógrád vármegyében bevetési csoportok teljesítenek szolgálatot. Az igazgatósághoz három bevetési főosztály, nyolc bevetési osztály, s a szolgálat szervezéséért, koordinálásáért felelős főosztály tartozik. Az állomány segít az országos köz- és közlekedésbiztonsági, idegenrendészeti fokozott ellenőrzésekben, s személyszállító vonatok kísérésével kapcsolatos feladatokat is ellát. 

A közbiztonsági ellenőrző tevékenység támogatása, a közterületi járőrszolgálat megerősítése, a nagy tömegeket vonzó kulturális rendezvények biztosítása is kiemelt teendőjük a turisztikai idényben. 
A KR-en belül a 2022 nyarán létrehozott Regionális Bevetési Igazgatósághoz négy főosztály és tizenkét bevetési diszlokált osztály tartozik. Egy budapesti Mélységi Ellenőrzési Osztály, s egy-egy osztály Pécsett, Kaposváron, Nagykanizsán, Szombathelyen, Győrben, Miskolcon, Nyírbátorban, Debrecenben, Orosházán, Szegeden, Kiskunhalason. Az emberei ott vannak az országos köz- és közlekedésbiztonsági, az idegenrendészeti fokozott ellenőrzéseken, az elrendelt akciókban. Közreműködnek a vármegyei rendőr-főkapitányságok és a szintén három éve megalakult Határvadász Ezred tevékenységét elősegítve az államhatár őrzésében. Megelőzik, felderítik, megszakítják az államhatár jogellenes átlépését, megakadályozzák a jogellenes bevándorlást. 

Tűzszerészet, poligráfos szaktanácsadás 

A kormányrendelet 29 pontban összegzi, mit is várhatunk el e szervezetektől az előre nem tervezhető, halaszthatatlan beavatkozást és csapaterőt igénylő feladatok teljesítése érdekében. Köztük találhatók az említetteken túl olyanok, mint a személy- és létesítményvédelem, a különösen nagy, illetve a különösen jelentős értékű pénz- és értékszállítmányok kísérése, tűzszerészi feladatok, a belföldi állami futárszolgálat ellátása, a titkos információgyűjtés, közreműködés a büntetőeljárásokhoz kapcsolódó adatmentésben, poligráfos szaktanácsadás. 

Meg kell említeni a KR Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerepét is, amelynek három kulcsterülete van a bűnügyi munkában. 

Ezek: a szervezett bűnözéshez, a szervezett bűnözői körökhöz erősen kapcsolódó bűncselekmények, a nemzetközi, határon átnyúló kapcsolatokra épülő és az olyan gazdasági bűntények, melyeknél egyszerre jelenik meg a kimagasló kárérték, s a szervezett bűnözés. E körbe tartozik a kiber-, a kábítószer-bűnözés, az embercsempészés, az emberkereskedelem, a pénz- és bankkártya-hamisítás is. Feladata a bűncselekményből származó jövedelmek és deliktumokhoz kapcsolódó más vagyon felkutatásának, valamint azonosításának elősegítése, kizárólagos hatáskörrel végzi a vagyon-visszaszerzési eljárásokat. 
Mindennek teljesítéséhez a KR NNI-nek tíz főosztálya van, köztük a nyomozó, a felderítő, az életvédelmi és a célkörözési, a korrupció és gazdasági, a nemzetközi, a kiberbűnözés elleni, valamint a bűnügyi technikai. 

Uzsorásokra csaptak le a kommandósok 

A különleges csapategység munkájának jellemző példája a Szúcson 2011-ben szervezett sikeres akció. Állig felfegyverezve rohamozták meg egyik éjjel a településen lakó uzsorások házát. Videóra is vették, amint pillanatok alatt lecsaptak az alsónadrágot és pólót viselő férfira. 

Előzőleg négy falubeli tett feljelentést a HRFK ügyeletén arról, hogy valakitől kisebb összegű kölcsönöket vettek fel, de azóta az általa visszakövetelt összeg már olyan hatalmasra duzzadt, amit képtelenek visszafizetni, pedig két éve törlesztenek. A 37 éves uzsorás erőszakos fenyegetéssel próbálta rávenni őket a fizetésre. Az emberek rettegtek visszamenni a lakásaikba. A pénzek beszedésében az illető élettársa is segített. 

Filmbe illő volt a kommandósok akciója: magas téglakerítés tetejéről a kertbe ugrottak be, és ellenállás nélkül elfogták a férfit, valamint a nőt. Ellenük zsarolás és uzsora-bűncselekmények miatt indult eljárás. Egyikük szervezetében drogot is kimutatott a gyorsteszt, ezért vele szemben még emiatt is eljártak. 

Napjainkban különösen sokszor vetik be ezeket az egységeket a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben, amely már eddig is több ezer sikeres akciót, eljárást hozott. Hevesben főleg Egerben és Gyöngyösön, s a környékükön voltak eredményesek. 

A kommandósok felszerelései

Fontosak számukra a lövések, sérülések ellen védő, továbbá speciális, arcfedővel ellátott sisakok és golyóálló mellények. A lőfegyverek között leggyakoribbak az AR-15 típusú karabélyok, az MP5 géppisztolyok, s különféle pisztolyok. Visznek a bevetésekre számos taktikai felszerelést, például taktikai fényeket, lézeres célzókat. 
Ha pedig be kell hatolniuk bárhová, akkor elengedhetetlenek a feszítő­vasak, vágószerszámok, a robbanóanyag-kereső és -semlegesítő eszközök, valamint drónok, kamerák a gyors felderítéshez, a terep feltérképezéséhez. 

Veszélyes helyzeteknél a legújabb védőfelszerelést, robbanásbiztos ­csizmákat és kiegészítőket is viselhetnek a kommandósok az akciójuk közben. 
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu