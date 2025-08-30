31 perce
Zsarolták, megverték, gyerekei életével fenyegették – Filmbe illő mentőakció Parádsasváron
Hihetetlen akció történt Parádsasváron. Egy parádsasvári család életéért könyörgött a családfő, miután zsarolók fenyegették meg a gyerekeit.
Egy nehéz helyzetbe került család ügyét oldották meg Parádsasváron a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (HRFK) Kobra csoportjának a bevetésével. A községben 1992-ben egy jugoszláv család telepedett le. A családfő kétségbeesve telefonált az Egri Rendőrkapitányság ügyeletére, s azt panaszolta, hogy veszélyben van az élete, a feleségéé és a két kiskorú gyermekéé. Többször is megfenyegették őket, mert a férfi adós volt nyolcezer márkával, amit az időközben kirobbant háború miatt nem tudott megadni. Követelték, hogy fizesse meg a tartozását, de már 30 ezer márkát.
Egy nap kocsiba ültették a hitelezők megbízottjai, az autóban egész nap és éjjel próbálták rávenni őt az összeg lerovására, de nem volt ennyi pénze. Később fenyegető telefonhívásokat kapott, majd a házukban megjelent három férfi és egy nő, akik megverték, pisztolyt szegeztek rá, s közölték: ha nem fizet, a két gyermekét küldik a túlvilágra.
Zsarolók fenyegették a családot Sasváron
Végül a Kobra kommandós csapat gyors akcióval elfogta a zsaroló jugoszláv állampolgárt, M. Róbertet és a segítőit, K. Edit, N. Zoltán és N. László mélykúti lakosokat. Utóbbiak fejenként 10 ezer forintot kaptak a közreműködésükért. A négy személyt zsarolás bűntett gyanúja miatt a bíróság letartóztatta.
A Készenléti Rendőrség csapatszolgálati egységei, a kommandók nagyon fontos szerepet töltenek be a parlament által elfogadott idei XIX., azaz új kábítószer-ellenes törvény végrehajtásában. Ezek a szervezetek az elmúlt pár hónapban is számos akciót hajtottak végre. Azon főbb szabályokról, ismeretekről adunk példákkal illusztrált tájékoztatást, amelyek a felépítésükről, működésükről szólnak. A kommandó a Magyar Értelmező Kéziszótár negyedik jelentése alapján nem más, mint „törvénytelen tevékenységet feltáró, felszámoló rendészeti szervezet”. Az Idegen Szavak és Kifejezések Szótára a harmadik jelentése leírásában így fogalmaz: „(rajtaütést végrehajtó) rohamcsapat”.
Különleges egységek a közrendvédelemben
A Készenléti Rendőrségről (KR) a 2007-ben hozott, A rendőrség szerveiről és azok feladat- és hatásköréről szóló 329-es kormányrendelet tartalmaz előírásokat. Eszerint a KR az Országos Rendőr-főkapitányság – közvetlenül az országos rendőrfőkapitány – irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörű, országos illetékességű központi költségvetési szerv.
A KR speciális közrendvédelmi, csapatszolgálati egysége, a Rendészeti Igazgatóság állománya a területi rendőri szervek igényei alapján megerősítő erőként rendszeresen részt vesz sport- és kulturális események, s gyűlések biztosításában. Közreműködik a halaszthatatlan beavatkozást és csapaterőt igénylő, illetve a védett személyekkel kapcsolatos biztosítási feladatok végrehajtásában.
Ha csapaterőt kell alkalmazni, a Rendészeti Igazgatóság szervezésében és irányításával, a közbiztonság és a közterületek rendjének fenntartásáért, a főváros bűnügyileg frekventált kerületeiben s Pest és Nógrád vármegyében bevetési csoportok teljesítenek szolgálatot. Az igazgatósághoz három bevetési főosztály, nyolc bevetési osztály, s a szolgálat szervezéséért, koordinálásáért felelős főosztály tartozik. Az állomány segít az országos köz- és közlekedésbiztonsági, idegenrendészeti fokozott ellenőrzésekben, s személyszállító vonatok kísérésével kapcsolatos feladatokat is ellát.
A közbiztonsági ellenőrző tevékenység támogatása, a közterületi járőrszolgálat megerősítése, a nagy tömegeket vonzó kulturális rendezvények biztosítása is kiemelt teendőjük a turisztikai idényben.
A KR-en belül a 2022 nyarán létrehozott Regionális Bevetési Igazgatósághoz négy főosztály és tizenkét bevetési diszlokált osztály tartozik. Egy budapesti Mélységi Ellenőrzési Osztály, s egy-egy osztály Pécsett, Kaposváron, Nagykanizsán, Szombathelyen, Győrben, Miskolcon, Nyírbátorban, Debrecenben, Orosházán, Szegeden, Kiskunhalason. Az emberei ott vannak az országos köz- és közlekedésbiztonsági, az idegenrendészeti fokozott ellenőrzéseken, az elrendelt akciókban. Közreműködnek a vármegyei rendőr-főkapitányságok és a szintén három éve megalakult Határvadász Ezred tevékenységét elősegítve az államhatár őrzésében. Megelőzik, felderítik, megszakítják az államhatár jogellenes átlépését, megakadályozzák a jogellenes bevándorlást.
Tűzszerészet, poligráfos szaktanácsadás
A kormányrendelet 29 pontban összegzi, mit is várhatunk el e szervezetektől az előre nem tervezhető, halaszthatatlan beavatkozást és csapaterőt igénylő feladatok teljesítése érdekében. Köztük találhatók az említetteken túl olyanok, mint a személy- és létesítményvédelem, a különösen nagy, illetve a különösen jelentős értékű pénz- és értékszállítmányok kísérése, tűzszerészi feladatok, a belföldi állami futárszolgálat ellátása, a titkos információgyűjtés, közreműködés a büntetőeljárásokhoz kapcsolódó adatmentésben, poligráfos szaktanácsadás.
Meg kell említeni a KR Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerepét is, amelynek három kulcsterülete van a bűnügyi munkában.
Ezek: a szervezett bűnözéshez, a szervezett bűnözői körökhöz erősen kapcsolódó bűncselekmények, a nemzetközi, határon átnyúló kapcsolatokra épülő és az olyan gazdasági bűntények, melyeknél egyszerre jelenik meg a kimagasló kárérték, s a szervezett bűnözés. E körbe tartozik a kiber-, a kábítószer-bűnözés, az embercsempészés, az emberkereskedelem, a pénz- és bankkártya-hamisítás is. Feladata a bűncselekményből származó jövedelmek és deliktumokhoz kapcsolódó más vagyon felkutatásának, valamint azonosításának elősegítése, kizárólagos hatáskörrel végzi a vagyon-visszaszerzési eljárásokat.
Mindennek teljesítéséhez a KR NNI-nek tíz főosztálya van, köztük a nyomozó, a felderítő, az életvédelmi és a célkörözési, a korrupció és gazdasági, a nemzetközi, a kiberbűnözés elleni, valamint a bűnügyi technikai.
Uzsorásokra csaptak le a kommandósok
A különleges csapategység munkájának jellemző példája a Szúcson 2011-ben szervezett sikeres akció. Állig felfegyverezve rohamozták meg egyik éjjel a településen lakó uzsorások házát. Videóra is vették, amint pillanatok alatt lecsaptak az alsónadrágot és pólót viselő férfira.
Előzőleg négy falubeli tett feljelentést a HRFK ügyeletén arról, hogy valakitől kisebb összegű kölcsönöket vettek fel, de azóta az általa visszakövetelt összeg már olyan hatalmasra duzzadt, amit képtelenek visszafizetni, pedig két éve törlesztenek. A 37 éves uzsorás erőszakos fenyegetéssel próbálta rávenni őket a fizetésre. Az emberek rettegtek visszamenni a lakásaikba. A pénzek beszedésében az illető élettársa is segített.
Filmbe illő volt a kommandósok akciója: magas téglakerítés tetejéről a kertbe ugrottak be, és ellenállás nélkül elfogták a férfit, valamint a nőt. Ellenük zsarolás és uzsora-bűncselekmények miatt indult eljárás. Egyikük szervezetében drogot is kimutatott a gyorsteszt, ezért vele szemben még emiatt is eljártak.
Napjainkban különösen sokszor vetik be ezeket az egységeket a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben, amely már eddig is több ezer sikeres akciót, eljárást hozott. Hevesben főleg Egerben és Gyöngyösön, s a környékükön voltak eredményesek.
A kommandósok felszerelései
Fontosak számukra a lövések, sérülések ellen védő, továbbá speciális, arcfedővel ellátott sisakok és golyóálló mellények. A lőfegyverek között leggyakoribbak az AR-15 típusú karabélyok, az MP5 géppisztolyok, s különféle pisztolyok. Visznek a bevetésekre számos taktikai felszerelést, például taktikai fényeket, lézeres célzókat.
Ha pedig be kell hatolniuk bárhová, akkor elengedhetetlenek a feszítővasak, vágószerszámok, a robbanóanyag-kereső és -semlegesítő eszközök, valamint drónok, kamerák a gyors felderítéshez, a terep feltérképezéséhez.
Veszélyes helyzeteknél a legújabb védőfelszerelést, robbanásbiztos csizmákat és kiegészítőket is viselhetnek a kommandósok az akciójuk közben.
