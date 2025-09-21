szeptember 25., csütörtök

Baleset

3 órája

Súlyos karambol történt a 21-es főúton, több autó ment egymásnak

Címkék#Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság#balesetek#karambol

Csak a sofőrök utaztak abban a kettő autóban, amelyek összeütköztek Hatvannál csütörtök reggel a 21-es főúton. Mindkét járművet áramtalanítani kellett, egy sérültet a tűzoltók szabadítottak ki.

Két gépkocsi ütközött össze a 21-es főút 3-as kilométerszelvényénél, Hatvan térségében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az egységek emellett az egyik sofőrt kiemelték az egyik kocsiból. A balesethez a mentők is kiérkeztek – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Baleset történt hajnalban Hatvanban.
Baleset történt hajnalban Hatvanban.
Forrás: Beküldött fotó

– Hajnalban eddig tisztázatlan körülmények között két autó ütközött a 21-es főút M3-as felhajtójánál, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit  – árulta el lapunknak Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. 

Úgy tudjuk a balesetben egy ember sérült meg. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a napokban halálos baleset történt a 3-as főúton:

 

