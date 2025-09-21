Súlyos karambol történt a 21-es főúton, több autó ment egymásnak

Két gépkocsi ütközött össze a 21-es főút 3-as kilométerszelvényénél, Hatvan térségében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az egységek emellett az egyik sofőrt kiemelték az egyik kocsiból. A balesethez a mentők is kiérkeztek – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Baleset történt hajnalban Hatvanban.

Forrás: Beküldött fotó

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Hajnalban eddig tisztázatlan körülmények között két autó ütközött a 21-es főút M3-as felhajtójánál, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit – árulta el lapunknak Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Úgy tudjuk a balesetben egy ember sérült meg.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a napokban halálos baleset történt a 3-as főúton: