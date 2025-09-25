szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Gyalogost gázoltak Egerben

Címkék#gyalogos#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Eger#személyautó#baleset

Egy autó elütött egy gyalogost Egerben a négysávoson.

A 25-ös főúton, Eger belterületén egy személyautó gyalogossal karambolozott. A 15-ös km-nél Károlyvárosnál, egy sávot lezártak – számolt be a balesetről az Útinform.

Elütöttek egy gyalogost a 25-ös főúton.
Elütöttek egy gyalogost a 25-ös főúton.
Forrás: Shutterstock

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az ügyben megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket. 

Frissítés 18:23

– Nem sokkal 16 óra után egy gépjármű a Csiky Sándor utcából kanyarodott ki a 25-ös főútra, de figyelmetlenségből elsodort egy gyalogost, aki épp a gyalogátkelő helyen haladt át – számolt be a balesetről lapunknak Vámos Boglárka, a Heves Vármegyek Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. 

Úgy tudjuk, hogy a gyalogos orvosi ellátásra szorult, de szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta az ütközést. 

Frissítés 18:40

– A helyszínről egy idős férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – árulta el kérdésünkre Sebő Katalin, az OMSZ kommunikációs szervezője. 

Ez is érdekes lehet:

Ahogy szerda este beszámoltunk róla, egy autó és egy mentőautó ütközött a 25-ös főúton:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu