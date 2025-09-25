Gyalogost gázoltak Egerben

A 25-ös főúton, Eger belterületén egy személyautó gyalogossal karambolozott. A 15-ös km-nél Károlyvárosnál, egy sávot lezártak – számolt be a balesetről az Útinform.

Elütöttek egy gyalogost a 25-ös főúton.

Az ügyben megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Frissítés 18:23

– Nem sokkal 16 óra után egy gépjármű a Csiky Sándor utcából kanyarodott ki a 25-ös főútra, de figyelmetlenségből elsodort egy gyalogost, aki épp a gyalogátkelő helyen haladt át – számolt be a balesetről lapunknak Vámos Boglárka, a Heves Vármegyek Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Úgy tudjuk, hogy a gyalogos orvosi ellátásra szorult, de szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta az ütközést.

Frissítés 18:40

– A helyszínről egy idős férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – árulta el kérdésünkre Sebő Katalin, az OMSZ kommunikációs szervezője.

