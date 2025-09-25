1 órája
Gyalogost gázoltak Egerben
Egy autó elütött egy gyalogost Egerben a négysávoson.
A 25-ös főúton, Eger belterületén egy személyautó gyalogossal karambolozott. A 15-ös km-nél Károlyvárosnál, egy sávot lezártak – számolt be a balesetről az Útinform.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az ügyben megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.
Frissítés 18:23
– Nem sokkal 16 óra után egy gépjármű a Csiky Sándor utcából kanyarodott ki a 25-ös főútra, de figyelmetlenségből elsodort egy gyalogost, aki épp a gyalogátkelő helyen haladt át – számolt be a balesetről lapunknak Vámos Boglárka, a Heves Vármegyek Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Úgy tudjuk, hogy a gyalogos orvosi ellátásra szorult, de szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta az ütközést.
Frissítés 18:40
– A helyszínről egy idős férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – árulta el kérdésünkre Sebő Katalin, az OMSZ kommunikációs szervezője.
Ez is érdekes lehet:
Ahogy szerda este beszámoltunk róla, egy autó és egy mentőautó ütközött a 25-ös főúton:
Baleset a 25-ös főút egri szakaszán, mentők is érkeztek a helyszínre + videó
Ilyet többet ne! Azonnal összepakoltattak mindent a gyöngyösi árussal, amikor ezt meglátták
Konvojban jöttek a rendőrök, a kábósok csak pilláztak! Most annyi a drogtanyáknak az M3-asnál – videóval
Új üzlet nyílt az Agria Parkban, ilyen kínálatot eddig nem látott a város