Ütközés

3 órája

Baleset a 25-ös főút egri szakaszán, mentők is érkeztek a helyszínre + videó

Mentőautók villogása, összetört autó a 25-ös út egri szakaszán. Ezeket a képeket egyik olvasónk, készítette szerda este.

Heol.hu

Autóbaleset történt Egerben a 25-ös főúton szerda este. Az eset után, a mentőautók villogásában készült olvasói videó tanulsága szerint úgy tűnik, hogy a Mátyás király úton egy autó villanyoszlopnak csapódott a Coop abc előtt.  A baleset utáni pillanatokról videót is kaptunk. 

Autóbaleset történt Egerben a 25-ös főúton.
Forrás: Magyar Nemzet

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjét, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Frissítés 20:50

– Szerda este egy személygépjármű és egy mentőautó ütközött egymással a Mátyás király úton – számolt be a balesetről Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Információink szerint a baleset akkor történt, amikor az autó vezetője balra kanyarodott, és közben nem vette észre a megkülönböztető jelzést használó mentőautót, amely épp előzésbe kezdett. Ennek következtében a két jármű összeütközött. A balesetben az autó sofőrje sérült meg. 

– Két gépjármű ütközött össze Egerben, a Mátyás király út és a Déva utca kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították mindkét kocsit. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom a Mátyás király úton, a Kőlyuk út felé vezető oldalon – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Az olvasónk által beküldött felvételek:

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szerda reggel súlyos baleset történt a 3-as főút 113-as kilométerénél, Eger felé vezető irányban:

 

