szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyos baleset

27 perce

Így küzdöttek a nő életéért a mentők a 3-as főúton – légifelvételek a baleset helyszínéről

Címkék#mentőhelikopter#baleset#3-as főút

Életveszélyesen megsérült egy 60 év körüli nő, miután autójával menet közben letért az útról és egy kukoricaföldre zuhant. A szörnyű baleset szerda reggel történt Heves vármegyében, Kápolna településnél. Mentőhelikoptert is riasztottak, már a helyszínen újra kellett éleszteni a sofőrt.

Heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szerda reggel súlyos baleset történt a 3-as főút 113-as kilométerénél, Eger felé vezető irányban. Egy autó átsodródott a saját sávjából a szembejövő forgalom sávjába, majd egy útszéli oszlopnak ütközött. Az ütközést követően a jármű az árokba és a szántóföldre sodródott. 

Az autó a kukoricatábla közepén állt meg a 3-as főúton történt autóbalesetben.
Az autó a kukoricatábla közepén állt meg a 3-as főúton történt autóbalesetben.
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A Tények helyszíni riportjából kiderül, hogy az autó eleje a baleset következtében totálkáros lett, de a hátulja is összetört. Csak a sofőr utazott a kocsiban, a tűzoltók mentették ki. 

 Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a balesethez mentőhelikoptert is riasztottak

– A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd annak vezetőjét a mentőkkel közösen kiemelték belőle – árulta el a Tényeknek Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A sofőr a baleset során súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, a mentők már a helyszínen az életéért küzdöttek. 

– Súlyos koponyasérülést, belső sérüléseket szenvedett, a helyszínen újra kellett éleszteni, állapot stabilizálás után életveszélyes állapotban szállították kórházba – mondta el Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat sajtószóvivője a balesetező sofőr állapotáról. 

A balesetről korábban is beszámoltunk:

Az is megírtuk, ki sérült meg a 3-ason történt balesetben:

Brutális baleset a 3-as főúton

Fotók: Huszár Márk / Heol.hu

Légifelvételek a balesetről: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu