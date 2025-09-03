3 órája
Így küzdöttek a nő életéért a mentők a 3-as főúton – légifelvételek a baleset helyszínéről
Életveszélyesen megsérült egy 60 év körüli nő, miután autójával menet közben letért az útról és egy kukoricaföldre zuhant. A szörnyű baleset szerda reggel történt Heves vármegyében, Kápolna településnél. Mentőhelikoptert is riasztottak, már a helyszínen újra kellett éleszteni a sofőrt.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szerda reggel súlyos baleset történt a 3-as főút 113-as kilométerénél, Eger felé vezető irányban. Egy autó átsodródott a saját sávjából a szembejövő forgalom sávjába, majd egy útszéli oszlopnak ütközött. Az ütközést követően a jármű az árokba és a szántóföldre sodródott.
A Tények helyszíni riportjából kiderül, hogy az autó eleje a baleset következtében totálkáros lett, de a hátulja is összetört. Csak a sofőr utazott a kocsiban, a tűzoltók mentették ki.
Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.
Életveszélyes sérülthöz szállt le a mentőhelikopter, helyszíni fotókon a 3-ason történt baleset
– A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd annak vezetőjét a mentőkkel közösen kiemelték belőle – árulta el a Tényeknek Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A sofőr a baleset során súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, a mentők már a helyszínen az életéért küzdöttek.
– Súlyos koponyasérülést, belső sérüléseket szenvedett, a helyszínen újra kellett éleszteni, állapot stabilizálás után életveszélyes állapotban szállították kórházba – mondta el Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat sajtószóvivője a balesetező sofőr állapotáról.
Felborult egy autó a 3-ason, mentőhelikopter is érkezik a helyszínre
Az is megírtuk, ki sérült meg a 3-ason történt balesetben:
Brutális baleset a 3-as főútonFotók: Huszár Márk / Heol.hu
Légifelvételek a balesetről:
Mesterszintű kerti fogás: így lesz a zöld paradicsomból két hét alatt piros
Milyen elvetemült képes erre? Szörnyű, mi történt az egri bazilikánál, az önkormányzatnál most telt be a pohár