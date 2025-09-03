Így küzdöttek a nő életéért a mentők a 3-as főúton – légifelvételek a baleset helyszínéről

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szerda reggel súlyos baleset történt a 3-as főút 113-as kilométerénél, Eger felé vezető irányban. Egy autó átsodródott a saját sávjából a szembejövő forgalom sávjába, majd egy útszéli oszlopnak ütközött. Az ütközést követően a jármű az árokba és a szántóföldre sodródott.

Az autó a kukoricatábla közepén állt meg a 3-as főúton történt autóbalesetben.

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A Tények helyszíni riportjából kiderül, hogy az autó eleje a baleset következtében totálkáros lett, de a hátulja is összetört. Csak a sofőr utazott a kocsiban, a tűzoltók mentették ki.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.