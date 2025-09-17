szeptember 17., szerda

Tragédia

54 perce

Halálos baleset történt a 32-es főúton

Halálos kimenetelű karambol bénította meg a forgalmat Jászberény Hatvan között szerda délelőtt, ahol egy autó és egy teherautó ütközött össze. Egy ember életét veszítette a balesetben.

Heol.hu

Összeütközött egy teherautó és egy személyautó a 32-es főúton, Jászberény közelében, a 23. kilométernél. A személyautó az árokba borult. A műszaki mentést végző jászberényi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval szabadítanak ki belőle. A helyszínen vannak a mentők is – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Halálos baleset történhetett a 32-es főúton.
Forrás: 32-es főút Facebook-csoport

A szoljon.hu-t arról tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat, hogy egy 60 év körüli nőt – aki súlyos sérült szenvedett – sikerült kiemelni és átadni a mentőknek, a beavatkozás során pedig egy másik személyt – egy könnyebben sérült, 40 év körüli férfit – is kiszabadítottak a gépkocsiból.

Tragédia történt

– Halálos baleset történt ma délelőtt a 32-es főúton Jászberénynél – tájékoztatott délután a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

További részletek a szoljon.hu cikkében!

Tényleg itt van Heves megye Bermuda-háromszöge? Törni járnak ide az autók, közel a halál a helyiek szerint:

 

