Személyautó és utánfutó karambolozott a 33-as főúton, lezárták az utat

Egy személyautó utánfutója és egy gépkocsi ütközött össze a 33-as főúton Tiszafüred közelében, az 50-es és 51-es kilométerszelvény között. A balesethez a tiszafüredi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Baleset történt a 33-as főúton.

Forrás: MW

