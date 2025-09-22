36 perce
Személyautó és utánfutó karambolozott a 33-as főúton, lezárták az utat
Baleset történt a 33-as főúton az 50-es és 51-es kilométerszelvény között: egy gépkocsi és egy utánfutó ütközött össze. A forgalom félpályán halad.
Egy személyautó utánfutója és egy gépkocsi ütközött össze a 33-as főúton Tiszafüred közelében, az 50-es és 51-es kilométerszelvény között. A balesethez a tiszafüredi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
