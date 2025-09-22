szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

36 perce

Személyautó és utánfutó karambolozott a 33-as főúton, lezárták az utat

Címkék#Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság#útszakasz#Tiszafüred

Baleset történt a 33-as főúton az 50-es és 51-es kilométerszelvény között: egy gépkocsi és egy utánfutó ütközött össze. A forgalom félpályán halad.

Heol.hu

Egy személyautó utánfutója és egy gépkocsi ütközött össze a 33-as főúton Tiszafüred közelében, az 50-es és 51-es kilométerszelvény között. A balesethez a tiszafüredi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Baleset történt a 33-as főúton
Baleset történt a 33-as főúton.
Forrás: MW

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelhet:

Tényleg itt van Heves megye Bermuda-háromszöge? Törni járnak ide az autók, közel a halál a helyiek szerint:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu