Ráfizettek

48 perce

Razzia a hevesi buszpályaudvaron: hat embert vittek el a rendőrök!

Ráfizettek nemtörődömségükre azok az az emberek, akiket a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság által augusztus végén elrendelt fokozott ellenőrzés keretében a napokban csíptek fülön. A gyöngyösi buszpályaudvaron tartott razzia hat körözött embert számára okozott igazi meglepetést. De kik ők?

Heol.hu

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője  fokozott ellenőrzést rendelt el augusztus 21-én 8 órától szeptember 30-án 24 óráig Heves vármegye közigazgatási területén. Erről korábban már írtunk, ahogy arról is, hogy az ellenőrzés célja jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. A fokozottan rendőri figyelmet kapó helyek között ott vannak az autóbuszpályaudvarok is kiemelten. A gyöngyösi buszpályaudvaron tartott razzia pedig, mint arról kedden már beszámoltunk: eredményes volt.

A gyöngyösi buszpályaudvaron tartott razzia: tetten értek egy bűnelkövetőt is.
Forrás: HVMRFK

Százhárom polgárt igazoltattak és közöttük 6 olyat találtak, akik körözés alatt álltak, illetve bűncselekmény elkövetése közben értek tetten. Ellene büntető feljelentés is készült, de helyszíni bírságot is kiszabtak.

A szűkszavú rendőrségi közleményt olvasva arról érdeklődtünk Vámos Boglárkánál, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensénél, vajon milyen tettük miatt körözték a most megtalált embereket, illetve milyen bűncselekmény elkövetése közben érték tetten azt az embert, aki ellen bűntetőeljárás indult.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Válaszából kiderült, mind a hat körözött személyt pénzbírság meg nem fizetése miatt körözte a rendőrség, egyikükről ráadásul az igazoltatás közben – autóvezetés közben állítottak meg – kiderült, hogy eltiltás hatálya alatt vezet. 

Magyarul korábban követett el olyasmit, ami miatt a járművezetéstől eltiltották, jogosítványát bevonták.

– A meg nem fizetett pénzbírságot a törvények alapján elzárásra vagy közérdekű munkára változtathatják át, a konkrét összegtől és a szabálysértés jellegétől függően. A szabálysértési törvény meghatározza a bírság és az elzárás, illetve a közmunka közötti átváltási arányt, a meg nem fizetett összegnek megfelelően – foglalta össze Vámos Boglárka, miért körözték a gyöngyösi buszpályaudvaron lekapcsolt embereket. 

– Bírságot nem megfizetni tehát közel sem kifizetődő tevékenység, s mivel a rendőrségi fokozott ellenőrzés szeptember végéig még folytatódik, érdemes ellenőrizni, hogy nincs-e kifizetetlen bírságunk, ha nem akarunk hasonlóan járni - tette hozzá.

A gyöngyösi buszpályaudvaron tartott razzia csak egy állomása az akciónak

Vámos Boglárka felidézte, az akció kiterjed az iskolakezdést megelőző és az iskolakezdést segítő, a rendőrkapitányságok székhelyén elsősorban a belvárosban, autóbuszpályaudvar és vasútállomás területén, bevásárlóközpontok környékén a közterületi rendőri jelenlét fokozására.

Kiterjed továbbá:

  • az M3-as autópálya Heves vármegyei szakaszán található pihenőhelyeken  a trükkös lopások megelőzésére.
  •  A zéró tolerancia elvén alapuló kábítószer-szabályozás megvalósítására,
  •  és a kábítószerkereskedelemmel szembeni fellépés erősítését célzó intézkedések megtételére, 
  • továbbá a fokozott közterületi rendőri jelenlét mellett a körözéssel kapcsolatos ellenőrzések végrehajtására.

Az akció célja a jogsértések megelőzése, felderítése és megszakítása.. A rendőrök elsősorban a belvárosban, az autóbusz- és vasútállomás környékén, valamint a bevásárlóközpontoknál erősítették a jelenlétet.  Hasonló ellenőrzésekre a következő hetekben is számíthatnak az állampolgárok.

 

 

