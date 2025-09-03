48 perce
Razzia a hevesi buszpályaudvaron: hat embert vittek el a rendőrök!
Ráfizettek nemtörődömségükre azok az az emberek, akiket a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság által augusztus végén elrendelt fokozott ellenőrzés keretében a napokban csíptek fülön. A gyöngyösi buszpályaudvaron tartott razzia hat körözött embert számára okozott igazi meglepetést. De kik ők?
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el augusztus 21-én 8 órától szeptember 30-án 24 óráig Heves vármegye közigazgatási területén. Erről korábban már írtunk, ahogy arról is, hogy az ellenőrzés célja jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. A fokozottan rendőri figyelmet kapó helyek között ott vannak az autóbuszpályaudvarok is kiemelten. A gyöngyösi buszpályaudvaron tartott razzia pedig, mint arról kedden már beszámoltunk: eredményes volt.
Százhárom polgárt igazoltattak és közöttük 6 olyat találtak, akik körözés alatt álltak, illetve bűncselekmény elkövetése közben értek tetten. Ellene büntető feljelentés is készült, de helyszíni bírságot is kiszabtak.
Naponta horogra akadt egy-egy körözött bűnöző a Mátraalján
A szűkszavú rendőrségi közleményt olvasva arról érdeklődtünk Vámos Boglárkánál, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensénél, vajon milyen tettük miatt körözték a most megtalált embereket, illetve milyen bűncselekmény elkövetése közben érték tetten azt az embert, aki ellen bűntetőeljárás indult.
Válaszából kiderült, mind a hat körözött személyt pénzbírság meg nem fizetése miatt körözte a rendőrség, egyikükről ráadásul az igazoltatás közben – autóvezetés közben állítottak meg – kiderült, hogy eltiltás hatálya alatt vezet.
Magyarul korábban követett el olyasmit, ami miatt a járművezetéstől eltiltották, jogosítványát bevonták.
– A meg nem fizetett pénzbírságot a törvények alapján elzárásra vagy közérdekű munkára változtathatják át, a konkrét összegtől és a szabálysértés jellegétől függően. A szabálysértési törvény meghatározza a bírság és az elzárás, illetve a közmunka közötti átváltási arányt, a meg nem fizetett összegnek megfelelően – foglalta össze Vámos Boglárka, miért körözték a gyöngyösi buszpályaudvaron lekapcsolt embereket.
– Bírságot nem megfizetni tehát közel sem kifizetődő tevékenység, s mivel a rendőrségi fokozott ellenőrzés szeptember végéig még folytatódik, érdemes ellenőrizni, hogy nincs-e kifizetetlen bírságunk, ha nem akarunk hasonlóan járni - tette hozzá.
A gyöngyösi buszpályaudvaron tartott razzia csak egy állomása az akciónak
Vámos Boglárka felidézte, az akció kiterjed az iskolakezdést megelőző és az iskolakezdést segítő, a rendőrkapitányságok székhelyén elsősorban a belvárosban, autóbuszpályaudvar és vasútállomás területén, bevásárlóközpontok környékén a közterületi rendőri jelenlét fokozására.
Kiterjed továbbá:
- az M3-as autópálya Heves vármegyei szakaszán található pihenőhelyeken a trükkös lopások megelőzésére.
- A zéró tolerancia elvén alapuló kábítószer-szabályozás megvalósítására,
- és a kábítószerkereskedelemmel szembeni fellépés erősítését célzó intézkedések megtételére,
- továbbá a fokozott közterületi rendőri jelenlét mellett a körözéssel kapcsolatos ellenőrzések végrehajtására.
Itt az idő, megindultak a hevesi zsaruk, az egész vármegyét érinti a bevetés
Az akció célja a jogsértések megelőzése, felderítése és megszakítása.. A rendőrök elsősorban a belvárosban, az autóbusz- és vasútállomás környékén, valamint a bevásárlóközpontoknál erősítették a jelenlétet. Hasonló ellenőrzésekre a következő hetekben is számíthatnak az állampolgárok.
