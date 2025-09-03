Razzia a hevesi buszpályaudvaron: hat embert vittek el a rendőrök!

A szűkszavú rendőrségi közleményt olvasva arról érdeklődtünk Vámos Boglárkánál, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensénél, vajon milyen tettük miatt körözték a most megtalált embereket, illetve milyen bűncselekmény elkövetése közben érték tetten azt az embert, aki ellen bűntetőeljárás indult.

Válaszából kiderült, mind a hat körözött személyt pénzbírság meg nem fizetése miatt körözte a rendőrség, egyikükről ráadásul az igazoltatás közben – autóvezetés közben állítottak meg – kiderült, hogy eltiltás hatálya alatt vezet.

Magyarul korábban követett el olyasmit, ami miatt a járművezetéstől eltiltották, jogosítványát bevonták.

– A meg nem fizetett pénzbírságot a törvények alapján elzárásra vagy közérdekű munkára változtathatják át, a konkrét összegtől és a szabálysértés jellegétől függően. A szabálysértési törvény meghatározza a bírság és az elzárás, illetve a közmunka közötti átváltási arányt, a meg nem fizetett összegnek megfelelően – foglalta össze Vámos Boglárka, miért körözték a gyöngyösi buszpályaudvaron lekapcsolt embereket.

– Bírságot nem megfizetni tehát közel sem kifizetődő tevékenység, s mivel a rendőrségi fokozott ellenőrzés szeptember végéig még folytatódik, érdemes ellenőrizni, hogy nincs-e kifizetetlen bírságunk, ha nem akarunk hasonlóan járni - tette hozzá.