A síneken állt meg a száguldás Gyöngyösnél, baleset a 24-es főúton

Egymásba rohant két személykocsi a 24-es főút 3-as kilométerénél, Gyöngyös határában - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A baleset következtében az egyik autó a vasúti sínekre sodródott. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A két gépkocsiban összesen hatan ültek, hozzájuk mentő érkezett. A baleset miatt a főút érintett szakaszán csak egy sávon lehet közlekedni.