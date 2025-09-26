szeptember 26., péntek

Baleset

1 órája

A síneken állt meg a száguldás Gyöngyösnél, baleset a 24-es főúton

Péntek este a 24-es főútra riasztották a tűzoltókat.

Heol.hu
Baleset történt a 24-es főúton (illusztráció)

Forrás: Haon.hu

Egymásba rohant két személykocsi a 24-es főút 3-as kilométerénél, Gyöngyös határában - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 A baleset következtében az egyik autó a vasúti sínekre sodródott. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A két gépkocsiban összesen hatan ültek, hozzájuk mentő érkezett. A baleset miatt a főút érintett szakaszán csak egy sávon lehet közlekedni.

 

