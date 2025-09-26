Baleset
A síneken állt meg a száguldás Gyöngyösnél, baleset a 24-es főúton
Péntek este a 24-es főútra riasztották a tűzoltókat.
Egymásba rohant két személykocsi a 24-es főút 3-as kilométerénél, Gyöngyös határában - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A baleset következtében az egyik autó a vasúti sínekre sodródott. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A két gépkocsiban összesen hatan ültek, hozzájuk mentő érkezett. A baleset miatt a főút érintett szakaszán csak egy sávon lehet közlekedni.
