Állami gondozott volt a kisfiú, aki kiugrott a füzesabonyi vonatból – Nagyapja szerint haza akart menni + videó

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta a Tények stábjának, hogy a Tiszalúci esetkocsi és a Miskolci mentőhelikopter is a helyszínre érkezett. A kisfiú életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett. Helyszíni életmentő beavatkozások állapot stabilizálás után szállították mentőhelikopterrel kórházba.

A család szerint a kalausz hibázott. A gyerek ugyanis már utazhatott egyedül, hiszen elmúlt 6 éves és jegy sem kellett neki, mert még nem töltötte be a 14-et. Az esetet a rendőrség még vizsgája.

A MÁV is azt írta közleményében, hogy jelenleg nem tudni, miért ugrott ki a vonatból a fiú. A baleset után a vonat személyzete végig mellette volt, a mentők megérkezéséig ők kezdték meg az előadását. Erről itt írtunk bővebben.