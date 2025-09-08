szeptember 8., hétfő

Állami gondozott volt a kisfiú, aki kiugrott a füzesabonyi vonatból – Nagyapja szerint haza akart menni + videó

Egy állami gondozásban élő kisfiú ugrott ki a Füzesabonyból induló személyvonat ablakán Taktaharkány közelében. Nagyapja szerint a fiú megszökött az intézetből, mert haza akart jutni.

Hétfő délelőtt súlyos baleset történt a Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára indult személyvonaton. Egy kisfiú kiugrott a már lassító, Taktaharkány állomásra beérkező szerelvény ablakán, és súlyos sérüléseket szenvedett. A Tények információ szerint, a fiú állami gondozásban él, de már többször megszökött onnan. Valószínűleg a baleset előtt is ez történhetett, ezért kezdett menekülni, amikor meglátta a vasútasokat egyenruhában.

A kisfiú Taktaharkány közelében ugrott ki a vonat ablakán
Forrás: Tények

A Tények stábjának nyilatkozott a kisfiú nagyapja:

Azt mondják, hogy állítólag a rendőrök visszavitték az intézetbe a gyereket, és ma megint kiszökött és jött volna haza. Én ennyit tudok csak.

A mentősök sokáig küzdöttek a gyerek életéért, végül súlyos sérülésekkel vitték kórházba. 

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta a Tények stábjának, hogy a Tiszalúci esetkocsi és a Miskolci mentőhelikopter is a helyszínre érkezett. A kisfiú életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett. Helyszíni életmentő beavatkozások állapot stabilizálás után szállították mentőhelikopterrel kórházba.

A család szerint a kalausz hibázott. A gyerek ugyanis már utazhatott egyedül, hiszen elmúlt 6 éves és jegy sem kellett neki, mert még nem töltötte be a 14-et. Az esetet a rendőrség még vizsgája.

A MÁV is azt írta közleményében, hogy jelenleg nem tudni, miért ugrott ki a vonatból a fiú. A baleset után a vonat személyzete végig mellette volt, a mentők megérkezéséig ők kezdték meg az előadását. Erről itt írtunk bővebben.

Az egyik utas élőben közvetítette a baleset utáni helyszínelést, a videót a Tények riportjában láthatják.

 

