Baleset

3 órája

Árokba borult egy autó Verpelétnél

Baleset történt péntek reggel Verpelét és Tarnaszentmária között. Egy autó az árokba borult.

Árokba borult egy autó Verpelét és Tarnaszentmária között, a 2415-ös út 1-es kilométerszerelvényénél péntek reggel. A járműben csak a sofőr utazott, akit még a tűzoltóegység kiérkezése előtt kimentettek a helyszínen tartózkodók - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A verpeléti önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót, majd az egri tűzoltók is kiérkeztek. A balesethez a társhatóságokat is várják.

Mint írták, a forgalom irányítás mellett halad az érintett szakaszon.

Úgy tudjuk, senki sem sérült meg a balesetben.

Két napja az M3-ason történt egy baleset, melyben egy férfi súlyosan megsérült.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
