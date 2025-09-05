12 perce
Árokba borult egy autó Verpelétnél
Baleset történt péntek reggel Verpelét és Tarnaszentmária között. Egy autó az árokba borult.
Árokba borult egy autó Verpelét és Tarnaszentmária között, a 2415-ös út 1-es kilométerszerelvényénél péntek reggel. A járműben csak a sofőr utazott, akit még a tűzoltóegység kiérkezése előtt kimentettek a helyszínen tartózkodók - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A verpeléti önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót, majd az egri tűzoltók is kiérkeztek. A balesethez a társhatóságokat is várják.
Mint írták, a forgalom irányítás mellett halad az érintett szakaszon.
Úgy tudjuk, senki sem sérült meg a balesetben.
