Árokba hajtott egy autó a 33-as főúton

Árokba sodródott egy személyautó a 33-as főúton, a Tiszafüredhez tartozó Kócsújfalu közelében, az 55. és az 56. kilométer között csütörtökön délután negyed négy körül, számolt be a Katasztrófavédelem. A honlapjukon megjelent hír szerint a tiszafüredi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben egy ember utazott. A jármű nem akadályozza a forgalmat. A rendőrségi útinformációs rendszer szerint lassú haladás lehetséges a helyszínen.

Baleset történt a 33-as főúton.

Forrás: MW