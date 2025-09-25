Baleset
2 órája
Árokba hajtott egy autó a 33-as főúton
Tiszafüred közelében történt baleset a 33-as főúton, a helyszínre vonultak a tűzoltók.
Árokba sodródott egy személyautó a 33-as főúton, a Tiszafüredhez tartozó Kócsújfalu közelében, az 55. és az 56. kilométer között csütörtökön délután negyed négy körül, számolt be a Katasztrófavédelem. A honlapjukon megjelent hír szerint a tiszafüredi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben egy ember utazott. A jármű nem akadályozza a forgalmat. A rendőrségi útinformációs rendszer szerint lassú haladás lehetséges a helyszínen.
