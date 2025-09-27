2 órája
Kiderült, ki sérült meg a 24-es főúton történt balesetben
Péntek este két autó ütközött össze a 24-es főúton. Az Országos Mentőszolgálat megosztotta portálunkkal a legfrissebb információkat a balesetről.
Korábban megírtuk, hogy egymásba rohant két személykocsi a 24-es főút 3-as kilométerénél, Gyöngyös határában pénteken este. A baleset következtében az egyik autó a vasúti sínekre sodródott. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A két gépkocsiban összesen hatan ültek, hozzájuk mentő érkezett.
A helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Udvardi-Lakos Luca az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.
