Kiderült, ki sérült meg a 24-es főúton történt balesetben

Korábban megírtuk, hogy egymásba rohant két személykocsi a 24-es főút 3-as kilométerénél, Gyöngyös határában pénteken este. A baleset következtében az egyik autó a vasúti sínekre sodródott. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A két gépkocsiban összesen hatan ültek, hozzájuk mentő érkezett.

Az Országos Mentőszolgálat megosztotta portálunkkal a legfrissebb információkat az balesetről.

Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Udvardi-Lakos Luca az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.