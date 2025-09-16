szeptember 16., kedd

Ütközés

1 órája

Baleset történt a 25-ös főút egri szakaszán

Hétfő éjjel két autó ütközött össze a 25-ös főúton, Egerben.

Heol.hu

Összeütközött két személyautó Egerben, a II. Rákóczi Ferenc utcában, azaz a 25-ös főúton, a Cifrakapu utca közelében hétfőn éjjel. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Baleset történt az 25-ös főúton, Egerben.
Baleset történt az 25-ös főúton, Egerben
Forrás: police.hu

Portálunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot az eset részleteivel kapcsolatban, amint válaszolnak, frissítjük a cikket. 
 

 

 

 

