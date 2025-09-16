Baleset történt a 25-ös főút egri szakaszán

Összeütközött két személyautó Egerben, a II. Rákóczi Ferenc utcában, azaz a 25-ös főúton, a Cifrakapu utca közelében hétfőn éjjel. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Baleset történt az 25-ös főúton, Egerben

Forrás: police.hu

Portálunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot az eset részleteivel kapcsolatban, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

