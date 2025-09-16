Ütközés
3 órája
Többen is megsérültek a 25-ös főút egri szakaszán történt balesetben
Hétfő éjjel két autó ütközött össze Egerben. Az Országos Mentőszolgálat munkatársa közölte portálunkkal, hogy többen is megsérültek a baleset során.
Korábban megírtuk, hogy hétfő éjjel baleset történt Egerben, a II. Rákóczi Ferenc utcában, a 25-ös főúton. A Cifrakapu utca közelében két autó ütközött össze. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az egyik járművet. Új információk derültek ki az esetről.
A helyszínről négy sérültet könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Magyar Luca Zsuzsanna az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.
