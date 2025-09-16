Többen is megsérültek a 25-ös főút egri szakaszán történt balesetben

Korábban megírtuk, hogy hétfő éjjel baleset történt Egerben, a II. Rákóczi Ferenc utcában, a 25-ös főúton. A Cifrakapu utca közelében két autó ütközött össze. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az egyik járművet. Új információk derültek ki az esetről.

Többen is megsérültek a baleset során

Forrás: Magyar Nemzet/Fuszek Gábor

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A helyszínről négy sérültet könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Magyar Luca Zsuzsanna az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.