Ütközés

1 órája

Többen is megsérültek a 25-ös főút egri szakaszán történt balesetben

Hétfő éjjel két autó ütközött össze Egerben. Az Országos Mentőszolgálat munkatársa közölte portálunkkal, hogy többen is megsérültek a baleset során.

Korábban megírtuk, hogy hétfő éjjel baleset történt Egerben, a II. Rákóczi Ferenc utcában, a 25-ös főúton. A Cifrakapu utca közelében két autó ütközött össze. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az egyik járművet. Új információk derültek ki az esetről. 

Többen is megsérültek a baleset során
Forrás: Magyar Nemzet/Fuszek Gábor

A helyszínről négy sérültet könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Magyar Luca Zsuzsanna az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

 

 

 

 

 

