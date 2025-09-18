Baleset
1 órája
Karambol történt a 3-ason, félpályás útzárra lehet számítani
Csütörtökön délelőtt baleset történt a 3-as főúton.
A 3-as főúton, Hatvan határában két személyautó ütközött össze. Az 56-os kilométerszelvénynél a fél útpályát lezárták csütörtök délelőtt - írja az Útinform.
Tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség - közölte portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.
