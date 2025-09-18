szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Karambol történt a 3-ason, félpályás útzárra lehet számítani

Címkék#útlezárás#baleset#3-as főút

Csütörtökön délelőtt baleset történt a 3-as főúton.

Heol.hu

A 3-as főúton, Hatvan határában két személyautó ütközött össze. Az 56-os kilométerszelvénynél a fél útpályát lezárták csütörtök délelőtt - írja az Útinform. 

Csütörtökön délelőtt baleset történt a 3-as főúton.
Csütörtökön délelőtt baleset történt a 3-as főúton. 
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség - közölte portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, frissítjük a cikket. 

 Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu