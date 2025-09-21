Baleset bénítja a délutáni forgalmat Egerben - Ezt az utat jobb, ha elkerülöd!

Vasárnap délután, fél 4 körül jelentős dugó alakult ki Egerben, a Mátyás király úton – jelezték olvasóink. A forgalom lelassult, hosszú kocsisor torlódott fel, az autók lépésben haladnak.

Elég hosszú a kocsisor, lépésben haladnak

Forrás: Beküldött fotó

Az ok hamar kiderült, két személygépkocsi ütközött, az egyikük lakókocsit vontatott. Az érintett járművek a belső sávot foglalták el, emiatt a közlekedés akadozik, a külső sávban próbálnak meg kerülni az autósok.

A helyszínen rendőri intézkedés zajlik, a forgalom irányítását is segítik. A beküldött fotókon jól látszik, hogy a rendőrség gyorsan a helyszínre ért, de a torlódás így is nagy.

Az arra közlekedőknek érdemes más útvonalat választani, mert a haladás csak lépésben történik.

Szerencsére személyi sérülésről eddig nem érkezett hír. Mindezt erősítette meg Lázár Levente, vérmegyei sajtóreferens is, kollégái helyszínelnek, és sérült valóban nincs, a baleset anyagi káros.