Baleset bénítja a délutáni forgalmat Egerben - Ezt az utat jobb, ha elkerülöd!
Vasárnap délután fél 4 körül torlódás alakult ki a Mátyás király úton, miután egy lakóautó és egy személygépkocsi ütközött. A belső sávot lezárták, a forgalom csak lépésben halad.
Vasárnap délután, fél 4 körül jelentős dugó alakult ki Egerben, a Mátyás király úton – jelezték olvasóink. A forgalom lelassult, hosszú kocsisor torlódott fel, az autók lépésben haladnak.
Az ok hamar kiderült, két személygépkocsi ütközött, az egyikük lakókocsit vontatott. Az érintett járművek a belső sávot foglalták el, emiatt a közlekedés akadozik, a külső sávban próbálnak meg kerülni az autósok.
A helyszínen rendőri intézkedés zajlik, a forgalom irányítását is segítik. A beküldött fotókon jól látszik, hogy a rendőrség gyorsan a helyszínre ért, de a torlódás így is nagy.
Az arra közlekedőknek érdemes más útvonalat választani, mert a haladás csak lépésben történik.
Szerencsére személyi sérülésről eddig nem érkezett hír. Mindezt erősítette meg Lázár Levente, vérmegyei sajtóreferens is, kollégái helyszínelnek, és sérült valóban nincs, a baleset anyagi káros.
