szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Baleset bénítja a délutáni forgalmat Egerben - Ezt az utat jobb, ha elkerülöd!

Címkék#Mátyás király út#baleset#kocsisor

Vasárnap délután fél 4 körül torlódás alakult ki a Mátyás király úton, miután egy lakóautó és egy személygépkocsi ütközött. A belső sávot lezárták, a forgalom csak lépésben halad.

Heol.hu

Vasárnap délután, fél 4 körül jelentős dugó alakult ki Egerben, a Mátyás király úton – jelezték olvasóink. A forgalom lelassult, hosszú kocsisor torlódott fel, az autók lépésben haladnak.

Elég hosszú a kocsisor, lépésben haladnak
Forrás: Beküldött fotó

Az ok hamar kiderült, két személygépkocsi ütközött, az egyikük lakókocsit vontatott. Az érintett járművek a belső sávot foglalták el, emiatt a közlekedés akadozik, a külső sávban próbálnak meg kerülni az autósok.

A helyszínen rendőri intézkedés zajlik, a forgalom irányítását is segítik. A beküldött fotókon jól látszik, hogy a rendőrség gyorsan a helyszínre ért, de a torlódás így is nagy.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az arra közlekedőknek érdemes más útvonalat választani, mert a haladás csak lépésben történik.

Szerencsére személyi sérülésről eddig nem érkezett hír. Mindezt erősítette meg Lázár Levente, vérmegyei sajtóreferens is, kollégái helyszínelnek, és sérült valóban nincs, a baleset anyagi káros.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu