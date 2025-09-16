2 órája
Súlyosan megsérült – újabb baleset történt az egri utcában, ahol félnek a lakók
Súlyosan megsérült egy férfi egy balesetben Egerben. A vár melletti utcában idén már több baleset is történt.
Kedden nem sokkal 9 óra előtt újabb baleset történ Egerben a Mekcsey utcában. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset helyszínéről egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál is érdeklődtünk. Tájékoztatásuk szerint egy ostorosi férfi motorkerékpárral közlekedett a Mekcsey úton felfelé, előtte egy személyautó sofőrje forgalmi okok miatt hirtelen fékezett, a motorkerékpáros pedig hátulról ráfutott a személyautóra.
Máskor is történt baleset
Augusztus végén is történt egy baleset, akkor egy autót egy ház támfala állított meg, a kővel kirakott beton fal széttört az ütközés erejétől. A ház tulajdonosa azt mondja, idén már a kocsijuk is kapott és mindennek a gyorshajtás az oka. A rendőrség tájékoztatása szerint akkor a sofőr nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedett. Még februárban történt, hogy olvasónk autójába csapódott egy másik sofőr.
– Nem volt fagy, de csúszós idő volt. Mióta felújították az utcát, azóta szinte senki nem tartja be a 30 kilométeres sebességkorlátozást, talán csak a reggeli és délutáni csúcsforgalom idején mennek annyival. A párom este jár haza a munkahelyéről, félünk, hogy baleset éri. Egy szomszédunknak már többször is összetört a kapubejárója. Csúszós időben, már számítunk rá, hogy történik valami. Attól tartunk előbb-utóbb sérülés vagy tragédia lesz a vége – mondta. Hozzátette, egyeztettek már az önkormányzattal és a rendőrséggel is, eredetileg fekvőrendőrt szerettek volna az utcába, de a szakemberek sebességmérő kihelyezését javasolták inkább.
