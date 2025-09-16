Súlyosan megsérült – újabb baleset történt az egri utcában, ahol félnek a lakók

Kedden nem sokkal 9 óra előtt újabb baleset történ Egerben a Mekcsey utcában. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset helyszínéről egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

A kedd reggeli balesethez mentő is érkezett Fotó: Beküldött

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál is érdeklődtünk. Tájékoztatásuk szerint egy ostorosi férfi motorkerékpárral közlekedett a Mekcsey úton felfelé, előtte egy személyautó sofőrje forgalmi okok miatt hirtelen fékezett, a motorkerékpáros pedig hátulról ráfutott a személyautóra.

Máskor is történt baleset

Augusztus végén is történt egy baleset, akkor egy autót egy ház támfala állított meg, a kővel kirakott beton fal széttört az ütközés erejétől. A ház tulajdonosa azt mondja, idén már a kocsijuk is kapott és mindennek a gyorshajtás az oka. A rendőrség tájékoztatása szerint akkor a sofőr nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedett. Még februárban történt, hogy olvasónk autójába csapódott egy másik sofőr.

