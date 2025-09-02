2 órája
„Még befér” – gondolta a sofőr… elképesztő videó készült az autópályán történt balesetről
A sofőr úgy gondolta, még pont befér. A baleset azonban pillanatok alatt megtörtént. Helyszíni felvétel is készült az elképesztő esetről.
Hiába száraz az út és nem esik az eső, a baleset könnyen bekövetkezhet – különösen akkor, ha sietünk, és nem vesszük figyelembe az aktuális útviszonyokat. Egy elképesztő videó is bizonyítja ezt, amelyen egy olyan baleset látható, amit könnyedén el lehetett volna kerülni - olvasható a MKIF Zrt. Facebook bejegyzésében.
Baleset történt az autópályán egy rosszul felmért előzés miatt
A videón egy szürke autó érkezik a külső sávban, melynek sofőrje vélhetően nem jól mérte fel saját autójának méreteit, illetve a belső sávban érkező kisteherautó és a közte lévő távolságot. Úgy gondolta, hogy ő még befér elé, de sajnos nem így történt. Először a belső szalagkorlátnak ütközött, aztán átszelve a pályaoldalt végül az árokban állt meg. Személyi sérülés nem történt! - írják.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az MKIF Zrt. szakemberei arra kérnek mindenkit, hogy ne legyen rest levenni lábát a gázról vagy kikapcsolni a tempomatot és lassítson! Inkább várja meg, amíg biztonsággal be tud sorolni! Fontos, hogy mindig nézzünk körül, hogy tudjuk mi zajlik körülöttünk, milyen a forgalom a környezetünkben. Egy rossz döntés nem csak a saját biztonságunkat, hanem a többi közlekedőét is veszélyezteti! A közlekedés társas-játék! Vezessünk felelősséggel! - kérik.
Szombat este árokba csapódott egy személyautó az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Kerekharaszt térségében, az 51-es és 52-es kilométerszelvény között.
Már hivatalos! Megvan, mikor nyit a híres dán üzlet az Agria Parkban
Megdöbbentő, mi történt az Egerben nyaraló párral, amikor a bazilikánál sétált – most a lányuk kér segítséget