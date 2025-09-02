„Még befér” – gondolta a sofőr… elképesztő videó készült az autópályán történt balesetről

Hiába száraz az út és nem esik az eső, a baleset könnyen bekövetkezhet – különösen akkor, ha sietünk, és nem vesszük figyelembe az aktuális útviszonyokat. Egy elképesztő videó is bizonyítja ezt, amelyen egy olyan baleset látható, amit könnyedén el lehetett volna kerülni - olvasható a MKIF Zrt. Facebook bejegyzésében.

A baleset pillanatok alatt megtörtént

Forrás: MKIF Zrt.

Baleset történt az autópályán egy rosszul felmért előzés miatt

A videón egy szürke autó érkezik a külső sávban, melynek sofőrje vélhetően nem jól mérte fel saját autójának méreteit, illetve a belső sávban érkező kisteherautó és a közte lévő távolságot. Úgy gondolta, hogy ő még befér elé, de sajnos nem így történt. Először a belső szalagkorlátnak ütközött, aztán átszelve a pályaoldalt végül az árokban állt meg. Személyi sérülés nem történt! - írják.

Az MKIF Zrt. szakemberei arra kérnek mindenkit, hogy ne legyen rest levenni lábát a gázról vagy kikapcsolni a tempomatot és lassítson! Inkább várja meg, amíg biztonsággal be tud sorolni! Fontos, hogy mindig nézzünk körül, hogy tudjuk mi zajlik körülöttünk, milyen a forgalom a környezetünkben. Egy rossz döntés nem csak a saját biztonságunkat, hanem a többi közlekedőét is veszélyezteti! A közlekedés társas-játék! Vezessünk felelősséggel! - kérik.

