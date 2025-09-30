szeptember 30., kedd

Baleset

2 órája

Két autó ütközött össze Gyöngyösön – az egyik sofőr elszaladt a helyszínről + helyszíni fotók

Címkék#sérült#Gyöngyösi Rendőrkapitányság#baleset

Baleset történt kedden este Gyöngyösön. A forgalmat a helyszínelés ideje alatt rendőrök irányítják.

Heol.hu

Gyöngyösön, a Kossuth Lajos utcában két személyautó ütközött össze.

Forrás:  Agria Tv/Facebook
Gyöngyösön, a Kossuth Lajos utcában két személyautó ütközött össze.
Forrás:  Agria Tv/Facebook

A balesetben egy személy szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést. A forgalmat a helyszínelés ideje alatt rendőrök irányítják, a történtek körülményeit a Gyöngyösi Rendőrkapitányság vizsgálja - közölte portálunkkal Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Forrás:  Agria Tv/Facebook
A baleset helyszíne
Forrás:  Agria Tv/Facebook

Az Agria Tv információi szerint egy VW és egy Suzuki ütközött. A VW vezetője elszaladt a helyszínről.

Forrás: Beküldött
A balesetben egy személy szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést
Forrás: Beküldött

 

 

