Baleset
2 órája
Két autó ütközött össze Gyöngyösön – az egyik sofőr elszaladt a helyszínről + helyszíni fotók
Baleset történt kedden este Gyöngyösön. A forgalmat a helyszínelés ideje alatt rendőrök irányítják.
Gyöngyösön, a Kossuth Lajos utcában két személyautó ütközött össze.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A balesetben egy személy szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést. A forgalmat a helyszínelés ideje alatt rendőrök irányítják, a történtek körülményeit a Gyöngyösi Rendőrkapitányság vizsgálja - közölte portálunkkal Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Az Agria Tv információi szerint egy VW és egy Suzuki ütközött. A VW vezetője elszaladt a helyszínről.
Ezt ne hagyja ki!Megható családi pillanat
Tegnap, 20:42
Csézy megmutatta, mit kapott tőle a férje a születésnapjára
Ezt ne hagyja ki!Radiátor
3 órája
Dezső bácsi örömmel tekinthet a máig működő egri családi vállalkozásra
Ezt ne hagyja ki!Akció
Tegnap, 22:07
Rendbeteszi az érrendszered, rákmegelőző és még finom is, ráadásul most nagyon olcsó az Aldiban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre