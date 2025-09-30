Két autó ütközött össze Gyöngyösön – az egyik sofőr elszaladt a helyszínről + helyszíni fotók

Gyöngyösön, a Kossuth Lajos utcában két személyautó ütközött össze.

Gyöngyösön, a Kossuth Lajos utcában két személyautó ütközött össze.

Forrás: Agria Tv/Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A balesetben egy személy szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést. A forgalmat a helyszínelés ideje alatt rendőrök irányítják, a történtek körülményeit a Gyöngyösi Rendőrkapitányság vizsgálja - közölte portálunkkal Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A baleset helyszíne

Forrás: Agria Tv/Facebook

Az Agria Tv információi szerint egy VW és egy Suzuki ütközött. A VW vezetője elszaladt a helyszínről.